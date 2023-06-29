Ненад Лалатович в Украине: от Зари до Зари

В случае ухода Патрика ван Леувена в "Шахтер", его место на тренерском мостике луганской "Зари" с большой долей вероятности может занять 45-летний серб Ненад Лалатович. Если все случится именно так, и экс-наставник "Црвены Звезды" и "Войводины" все же возглавит "черно-белых», событие станет отнюдь не рядовым. Во-первых, потому что для Лалатовича это будет возвращение в украинский чемпионат в новом качестве – в начале 2000-х он почти три года провел в "Шахтере". А во-вторых, и это самое интересное – донецкий этап его игровой карьеры завершился при непосредственном участии … "Зари". Однако, обо всем по порядку.

В начале февраля 2003 года капитан "Црвены Звезды" Ненад Лалатович, уже довольно известный на тот момент в Европе центрбек (и «лакомый кусочек» на трансферном рынке), перешел в "Шахтер", подписав с «горняками» 3,5-летний контракт. По слухам, сумма сделки составила 1 млн. евро. Кстати, тогда же оранжево-черную футболку мог примерить и второй столп обороны сербского гранда Неманья Видич, будущая звезда "Манчестер Юнайтед". Он даже приезжал в Донецк, но не прошел медосмотр – потенциальных покупателей отпугнула его хроническая травма спины.

Поначалу Лалатович оправдывал выданные ему авансы и пользовался полным доверием главного тренера "Шахтера" Валерия Яремченко. В весенней части сезона-2002/03 он отыграл почти без замен, проведя 10 матчей в чемпионате и два в Кубке Украины. Но с Берндом Шустером, возглавившим "горняков" летом 2003-го, Ненад не смог найти общего языка. Как итог, проведя два матча на ранних стадиях розыгрыша Кубка Украины-2003/04 и даже забив один гол (в Одессе в ворота местной "Пальмиры"), серб был переведен в глубокий запас. До зимы томился на лавке, а затем был арендован аутсайдером немецкой Бундеслиги "Вольфсбургом". Но и там не сыграл ни одного матча, ограничившись лишь несколькими играми за резервную команду "волков" в региональной Оберлиге.

Вернулся в Донецк уже при Мирче Луческу, и попытался вновь "зацепиться" за основной состав, но не выдержал конкуренцию, усилившуюся с ужесточением лимита на легионеров. За год сыграл всего в 10 матчах, после чего был заявлен за "Шахтер-2", чтобы поддерживать форму в первенстве первой лиги. Именно там с Лалатовичем и приключилась история, "прославившая" его на всю Украину.

29 октября 2005 года "Шахтер-2", в котором сербский защитник наверстывал упущенное по части игровой практики, принимал лидера первенства луганскую "Зарю". В одном из эпизодов Ненад грубо сыграл против форварда гостей Вадима Кирилова. Главный арбитр встречи Сергей Даньковский и один из его помощников синхронно зафиксировали нарушение правил со стороны балканца. Но Лалатович, подобно Полиграфу Шарикову, был не согласен с обоими. Правда, револьвера у Ненада не было, а потому он решил пустить в ход кулаки. Получивший удар по лицу Даньковский тут же достал красную карточку, отправив драчуна в раздевалку. Но серб не успокоился, и прежде, чем уйти с поля, отвесил повернувшемуся к нему спиной арбитру смачный пинок ногой.

Наказанием за такую вопиющую выходку стала годичная дисквалификация. А поскольку контракт Лалатовича с "Шахтером" истекал через восемь месяцев, смысла держать его дальше в Донецке не было. Защитника отдали в аренду до конца сезона в белградский "Земун". А летом 2006-го, получив статус свободного агента, Ненад перешел в другой столичный клуб – "ОФК Белград". Но провел там всего один сезон, после чего, даже не разменяв четвертый десяток, решил повесить бутсы на гвоздь.

Завершив карьеру, Лалатович несколько лет занимался агентской деятельностью, работая на "Црвену Звезду". А с весны 2011-го, получив лицензию, начал тренировать. Но надолго нигде не задерживался, за 12 лет успев сменить 12 клубов: одиннадцать сербских (включая "Црвену Звезду", "Войводину" и "Чукарички") и боснийский "Борац" из Баня-Луки. Последним местом его работы была "Младост" (Нови-Сад), которую нынешней весной он безуспешно пытался спасти от вылета из сербской Суперлиги.

Теперь в его тренерской судьбе может произойти новый крутой поворот. И кто знает – может именно в Украине, где он когда-то похоронил свой игровой талант, Лалатовичу удастся в полной мере раскрыть себя в новом качестве.