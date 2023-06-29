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Ненад Лалатович в Украине: от Зари до Зари

Премьер-лига
(4 голосов)

Сербский тренер может возглавить клуб, против которого когда-то провел свой последний матч в Украине в качестве игрока

Ненад Лалатович в Украине: от Зари до Зари

фото з відкритих джерел

Едуард Кінзерський Автор UA-Футбол
Новина українською

В случае ухода Патрика ван Леувена в "Шахтер", его место на тренерском мостике луганской "Зари" с большой долей вероятности может занять 45-летний серб Ненад Лалатович. Если все случится именно так, и экс-наставник "Црвены Звезды" и "Войводины" все же возглавит "черно-белых», событие станет отнюдь не рядовым. Во-первых, потому что для Лалатовича это будет возвращение в украинский чемпионат в новом качестве – в начале 2000-х он почти три года провел в "Шахтере". А во-вторых, и это самое интересное – донецкий этап его игровой карьеры завершился при непосредственном участии … "Зари". Однако, обо всем по порядку.

В начале февраля 2003 года капитан "Црвены Звезды" Ненад Лалатович, уже довольно известный на тот момент в Европе центрбек (и «лакомый кусочек» на трансферном рынке), перешел в "Шахтер", подписав с «горняками» 3,5-летний контракт. По слухам, сумма сделки составила 1 млн. евро. Кстати, тогда же оранжево-черную футболку мог примерить и второй столп обороны сербского гранда Неманья Видич, будущая звезда "Манчестер Юнайтед". Он даже приезжал в Донецк, но не прошел медосмотр – потенциальных покупателей отпугнула его хроническая травма спины.

Ненад Лалатович в Украине: от Зари до Зари - изображение 1

Поначалу Лалатович оправдывал выданные ему авансы и пользовался полным доверием главного тренера "Шахтера" Валерия Яремченко. В весенней части сезона-2002/03 он отыграл почти без замен, проведя 10 матчей в чемпионате и два в Кубке Украины. Но с Берндом Шустером, возглавившим "горняков" летом 2003-го, Ненад не смог найти общего языка. Как итог, проведя два матча на ранних стадиях розыгрыша Кубка Украины-2003/04 и даже забив один гол (в Одессе в ворота местной "Пальмиры"), серб был переведен в глубокий запас. До зимы томился на лавке, а затем был арендован аутсайдером немецкой Бундеслиги "Вольфсбургом". Но и там не сыграл ни одного матча, ограничившись лишь несколькими играми за резервную команду "волков" в региональной Оберлиге.

Вернулся в Донецк уже при Мирче Луческу, и попытался вновь "зацепиться" за основной состав, но не выдержал конкуренцию, усилившуюся с ужесточением лимита на легионеров. За год сыграл всего в 10 матчах, после чего был заявлен за "Шахтер-2", чтобы поддерживать форму в первенстве первой лиги. Именно там с Лалатовичем и приключилась история, "прославившая" его на всю Украину.

29 октября 2005 года "Шахтер-2", в котором сербский защитник наверстывал упущенное по части игровой практики, принимал лидера первенства луганскую "Зарю". В одном из эпизодов Ненад грубо сыграл против форварда гостей Вадима Кирилова. Главный арбитр встречи Сергей Даньковский и один из его помощников синхронно зафиксировали нарушение правил со стороны балканца. Но Лалатович, подобно Полиграфу Шарикову, был не согласен с обоими. Правда, револьвера у Ненада не было, а потому он решил пустить в ход кулаки. Получивший удар по лицу Даньковский тут же достал красную карточку, отправив драчуна в раздевалку. Но серб не успокоился, и прежде, чем уйти с поля, отвесил повернувшемуся к нему спиной арбитру смачный пинок ногой.

Наказанием за такую вопиющую выходку стала годичная дисквалификация. А поскольку контракт Лалатовича с "Шахтером" истекал через восемь месяцев, смысла держать его дальше в Донецке не было. Защитника отдали в аренду до конца сезона в белградский "Земун". А летом 2006-го, получив статус свободного агента, Ненад перешел в другой столичный клуб – "ОФК Белград". Но провел там всего один сезон, после чего, даже не разменяв четвертый десяток, решил повесить бутсы на гвоздь.

Ненад Лалатович в Украине: от Зари до Зари - изображение 2

Завершив карьеру, Лалатович несколько лет занимался агентской деятельностью, работая на "Црвену Звезду". А с весны 2011-го, получив лицензию, начал тренировать. Но надолго нигде не задерживался, за 12 лет успев сменить 12 клубов: одиннадцать сербских (включая "Црвену Звезду", "Войводину" и "Чукарички") и боснийский "Борац" из Баня-Луки. Последним местом его работы была "Младост" (Нови-Сад), которую нынешней весной он безуспешно пытался спасти от вылета из сербской Суперлиги.

Теперь в его тренерской судьбе может произойти новый крутой поворот. И кто знает – может именно в Украине, где он когда-то похоронил свой игровой талант, Лалатовичу удастся в полной мере раскрыть себя в новом качестве.

Фото из открытых источников

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
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Комментарии (1)
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Igorich (Львів)
29.06.2023 в 21:26
Коротше, такий собі варіант. Вже краще б Ковальця взяли, чи Максимова вламали на підвищення піти. Йовічевіч взагалі ідеальний варіант
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