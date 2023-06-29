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Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес
Переговоры продолжаются
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Неназванный представитель агентства Part Of The Game, с которым сотрудничает голкипер "
"Интер" проявляет интерес к Трубину, переговоры еще продолжаются и касаются двух клубов. Кроме того, есть еще два английских клуба, которые хотят его.
Для нас важным условием является то, чтобы он был первым вратарем команды. Как только это будет определено, наш клиент сделает свой выбор", - сказали в агентстве.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Интер" рассматривает Трубина в качестве замены Андре Онана, который может перейти в "Манчестер Юнайтед".
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