Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес

Неназванный представитель агентства Part Of The Game, с которым сотрудничает голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин, дал комментарий итальянским СМИ относительно интереса к игроку со стороны "Интера".

"Интер" проявляет интерес к Трубину, переговоры еще продолжаются и касаются двух клубов. Кроме того, есть еще два английских клуба, которые хотят его.

Для нас важным условием является то, чтобы он был первым вратарем команды. Как только это будет определено, наш клиент сделает свой выбор", - сказали в агентстве.