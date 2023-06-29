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Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес

Премьер-лига
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Переговоры продолжаются

Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Неназванный представитель агентства Part Of The Game, с которым сотрудничает голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, дал комментарий итальянским СМИ относительно интереса к игроку со стороны "Интера".

"Интер" проявляет интерес к Трубину, переговоры еще продолжаются и касаются двух клубов. Кроме того, есть еще два английских клуба, которые хотят его.

Для нас важным условием является то, чтобы он был первым вратарем команды. Как только это будет определено, наш клиент сделает свой выбор", - сказали в агентстве.

Читайте такжеИнтер рассматривает Трубина в качестве замены Онане, который может уйти в МЮ

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Интер" рассматривает Трубина в качестве замены Андре Онана, который может перейти в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
inter-news

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