  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 начинает сборы с разгромной победы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 начинает сборы с разгромной победы. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Следим за контрольными матчами клубов УПЛ

Днепр-1 начинает сборы с разгромной победы. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Летний перерыв между официальными матчами у клубов украинской Премьер-лиги обычно короче зимы. Это стало причиной, почему большинство команд решили остаться в Украине и проводить сборы в западных областях. На этот раз нас ожидает много контрольных матчей между прямыми конкурентами за места в УПЛ, а мы предлагаем вам отслеживать ход спаррингов вместе с таблицей контрольных матчей ниже. Под результатами игр вы можете увидеть список лучших бомбардиров товарищеских встреч, а также географацию зарубежных соперников. Таблицу трансферов УПЛ смотрите здесь.

По теме
yellow-arrow
Динамо собирает арендованных, Полесье подписывает странных африканцев. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес
yellow-arrow
Дебелко: Мы с Хобленко прекрасно понимаем друг друга. Рад, что он вернулся в Кривбасс
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде