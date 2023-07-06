Днепр-1 только разгромно побеждает, Полесье играет с румынами. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Летний перерыв между официальными матчами у клубов украинской Премьер-лиги обычно короче зимы. Это стало причиной, почему большинство команд решили остаться в Украине и проводить сборы в западных областях. На этот раз нас ожидает много контрольных матчей между прямыми конкурентами за места в УПЛ, а мы предлагаем вам отслеживать ход спаррингов вместе с таблицей контрольных матчей ниже. Под результатами игр вы можете увидеть список лучших бомбардиров товарищеских встреч, а также географацию зарубежных соперников.

Таблицу трансферов УПЛ смотрите здесь .

. Таблицу трансферов Первой лиги смотрите здесь

Таблицу спаррингов Первой лиги смотрите здесь