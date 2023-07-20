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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
(19 голосов)

Следим за контрольными матчами клубов УПЛ

Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Летний перерыв между официальными матчами у клубов украинской Премьер-лиги обычно короче зимы. Это стало причиной, почему большинство команд решили остаться в Украине и проводить сборы в западных областях. На этот раз нас ожидает много контрольных матчей между прямыми конкурентами за места в УПЛ, а мы предлагаем вам отслеживать ход спаррингов вместе с таблицей контрольных матчей ниже. Под результатами игр вы можете увидеть список лучших бомбардиров товарищеских встреч, а также географацию зарубежных соперников.

  • Таблицу трансферов УПЛ смотрите здесь.
  • Таблицу трансферов Первой лиги смотрите здесь
  • Таблицу спаррингов Первой лиги смотрите здесь
  • Таблицу трансферов Второй лиги смотрите здесь
  • Таблицу спаррингов Второй лиги смотрите здесь
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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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(19 голосов)
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Комментарии (5)
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Американец 2000
18.07.2023 в 00:28
Зато у Шахтёра - лучший тренер ))))))
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+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
17.07.2023 в 15:43
До 14 року ми могли сподіватись і на досить сильний чемпіонат, і на прогрес збірної. В сьогоднішніх реаліях, збірна справді головна команда. І по значенню, і через обмежені можливості власників клубів. Тому сподіваюсь всі підійдуть до єврокубків плюс-мінус в формі і дадуть можливість гравцям переходити в Європу (Матвієнко, Трубін, Довбик)
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.07.2023 в 22:27
СК Дніпро1 - Металіст 1:0 - хіба це всіх громить Дніпро 1?!
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+2
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
06.07.2023 в 18:47
і на куя тут узкій? клепи не хватає перекласти
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+3
-5
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.07.2023 в 10:47
Тут весь сайт за замовчуванням узкоязіковий . І бот-модератор дуже прискіпливо блокує коменти що до рашистів . Зате на узком , по деяких гілках дуже великих клубів , мірятись і приміряти всякими органами - будь ласка .
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+1
-3

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