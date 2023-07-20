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Шахтер до сих пор без побед, а три команды – без поражений. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Следим за контрольными матчами клубов УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Летний перерыв между официальными матчами у клубов украинской Премьер-лиги обычно короче зимы. Это стало причиной, почему большинство команд решили остаться в Украине и проводить сборы в западных областях. На этот раз нас ожидает много контрольных матчей между прямыми конкурентами за места в УПЛ, а мы предлагаем вам отслеживать ход спаррингов вместе с таблицей контрольных матчей ниже. Под результатами игр вы можете увидеть список лучших бомбардиров товарищеских встреч, а также географацию зарубежных соперников.
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