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Премьер-лига

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Шахтер разгромили, безумная результативность Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Премьер-лига
(12 голосов)

Следим за контрольными матчами клубов УПЛ

Шахтер разгромили, безумная результативность Динамо. Таблица спаррингов клубов УПЛ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Летний перерыв между официальными матчами у клубов украинской Премьер-лиги обычно короче зимы. Это стало причиной, почему большинство команд решили остаться в Украине и проводить сборы в западных областях. На этот раз нас ожидает много контрольных матчей между прямыми конкурентами за места в УПЛ, а мы предлагаем вам отслеживать ход спаррингов вместе с таблицей контрольных матчей ниже. Под результатами игр вы можете увидеть список лучших бомбардиров товарищеских встреч, а также географацию зарубежных соперников.

  • Таблицу трансферов УПЛ смотрите здесь.
  • Таблицу трансферов Первой лиги смотрите здесь
  • Таблицу спаррингов Первой лиги смотрите здесь
  • Таблицу трансферов Второй лиги смотрите здесь
  • Таблицу спаррингов Второй лиги смотрите здесь
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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.07.2023 в 22:27
СК Дніпро1 - Металіст 1:0 - хіба це всіх громить Дніпро 1?!
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Некр!т (Дзвонимісто)
06.07.2023 в 18:47
і на куя тут узкій? клепи не хватає перекласти
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