Легионер Шахтера попрощался с клубом

Хорватский полузащитник Невен Джурасек покидает "Шахтер". 24-летний хавбек поблагодарил клуб и попрощался с болельщиками в своем Instagram.

"Уважаемые болельщики "Шахтера"! Мы с "Шахтером" разошлись. Для меня было большой честью и привилегией играть за лучшую команду Украины вместе с лучшими игроками Украины. Я хочу поблагодарить тренерский штаб, моих партнеров по команде, всех людей, которые работают в клубе, и всех болельщиков "Шахтера" за то, что сделали сезон 2022/23 таким успешным и незабываемым. Спасибо "Шахтер", спасибо Украина", - написал хорват.

Напомним, Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.

В Украине хавбек также успел поиграть за "Днепр-1".