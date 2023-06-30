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Легионер Шахтера попрощался с клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорват уходит из донецкого клуба

Легионер Шахтера попрощался с клубом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хорватский полузащитник Невен Джурасек покидает "Шахтер". 24-летний хавбек поблагодарил клуб и попрощался с болельщиками в своем Instagram.

"Уважаемые болельщики "Шахтера"!

Мы с "Шахтером" разошлись. Для меня было большой честью и привилегией играть за лучшую команду Украины вместе с лучшими игроками Украины.

Я хочу поблагодарить тренерский штаб, моих партнеров по команде, всех людей, которые работают в клубе, и всех болельщиков "Шахтера" за то, что сделали сезон 2022/23 таким успешным и незабываемым.

Спасибо "Шахтер", спасибо Украина", - написал хорват.

Напомним, Джурасек перебрался в "Шахтер" летом 2022 года. За это время он сыграл 26 матчей за горняков во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с донецким клубом он завоевал чемпионский титул.

В Украине хавбек также успел поиграть за "Днепр-1".

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В статье: Шахтер (Донецк) Невен Джурасек
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
30.06.2023 в 08:37
А ведь прошлым летом Йова делал на него ставку как на основного, когда приводил с собой. Но даже не смотря на это Джурасек так и не прижился в команде, может в другой команде ему больше повезет.
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