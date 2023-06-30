  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Морозко: В УПЛ против нас будут играть такие же команды, как австрийцы и словенцы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Морозко: В УПЛ против нас будут играть такие же команды, как австрийцы и словенцы

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Полесья" - о работе команды на сборах

Морозко: В УПЛ против нас будут играть такие же команды, как австрийцы и словенцы

Cкриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Правый защитник "Полесья" Евгений Морозко рассказал о работе команды на сборах.

"Мы уже втянулись в работу и работаем в двухразовом режиме, в позитивном настроении. Сейчас уже к завершению подходит условный первый сбор, будет контрольная игра и пойдем на два выходных, а там дальше продолжим работать. Об отпуске уже все забыли и уже готовимся к Чемпионату. Он будет очень насыщенный и нужно подготовиться максимально сильно.

И, я думаю, что лучше играть с сильными соперниками, тем более, что сейчас против нас будут играть в чемпионате такие же, как и австрийцы, как и словенцы. Все крепкие, все будут быстрее думать и соответственно и нам нужно быстрее думать. Именно поэтому на сборах надо готовиться через такие игры", - сказал Морозко.

Читайте такжеКравченко: Полесье ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь
По теме
yellow-arrow
В Днепр-1 может вернуться бразильский легионер
yellow-arrow
Хавбек Шахтера признан лучшим молодым игроком сезона в УПЛ
yellow-arrow
Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде