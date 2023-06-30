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Морозко: В УПЛ против нас будут играть такие же команды, как австрийцы и словенцы
Защитник "Полесья" - о работе команды на сборах
Cкриншот: канал Полісся на YouTube
Правый защитник "Полесья" Евгений Морозко рассказал о работе команды на сборах.
"Мы уже втянулись в работу и работаем в двухразовом режиме, в позитивном настроении. Сейчас уже к завершению подходит условный первый сбор, будет контрольная игра и пойдем на два выходных, а там дальше продолжим работать. Об отпуске уже все забыли и уже готовимся к Чемпионату. Он будет очень насыщенный и нужно подготовиться максимально сильно.
И, я думаю, что лучше играть с сильными соперниками, тем более, что сейчас против нас будут играть в чемпионате такие же, как и австрийцы, как и словенцы. Все крепкие, все будут быстрее думать и соответственно и нам нужно быстрее думать. Именно поэтому на сборах надо готовиться через такие игры", - сказал Морозко.
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