Морозко: В УПЛ против нас будут играть такие же команды, как австрийцы и словенцы

Правый защитник "Полесья" Евгений Морозко рассказал о работе команды на сборах.

"Мы уже втянулись в работу и работаем в двухразовом режиме, в позитивном настроении. Сейчас уже к завершению подходит условный первый сбор, будет контрольная игра и пойдем на два выходных, а там дальше продолжим работать. Об отпуске уже все забыли и уже готовимся к Чемпионату. Он будет очень насыщенный и нужно подготовиться максимально сильно.

И, я думаю, что лучше играть с сильными соперниками, тем более, что сейчас против нас будут играть в чемпионате такие же, как и австрийцы, как и словенцы. Все крепкие, все будут быстрее думать и соответственно и нам нужно быстрее думать. Именно поэтому на сборах надо готовиться через такие игры", - сказал Морозко.