  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый защитник Кремня находится на просмотре в Кривбассе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый защитник Кремня находится на просмотре в Кривбассе

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уже сыграл в спарринге против своей команды

Левый защитник Кремня находится на просмотре в Кривбассе

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

В тренировочном лагере "Кривбасса" находится левый защитник Давронбек Азизов, сообщает FootBoom. Права на игрока принадлежит "Кремню".

Интересно, что 28 июня он сыграл за криворожан в контрольном матче против кременчужан. По словам специалистов, выглядел он довольно неплохо.

23-летний Азизов выступает за "Кремень" с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 19 матчей в Первой лиге и отметился 4 забитыми мячами.

Заметим, что Давронбек - воспитанник харьковского футбола. Играл в юношеских составах "Металлиста" и "Зари". Портал Тransfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.

Читайте такжеТренер Кривбасса: Кременю надо отдать должное - они пытались дать нам бой
По теме
yellow-arrow
В Днепр-1 может вернуться бразильский легионер
yellow-arrow
Хавбек Шахтера признан лучшим молодым игроком сезона в УПЛ
yellow-arrow
Заря продлила контракт с Бутко – подобный сценарий ожидает и Чурко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде