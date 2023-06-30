Левый защитник Кремня находится на просмотре в Кривбассе

В тренировочном лагере "Кривбасса" находится левый защитник Давронбек Азизов, сообщает FootBoom. Права на игрока принадлежит "Кремню".

Интересно, что 28 июня он сыграл за криворожан в контрольном матче против кременчужан. По словам специалистов, выглядел он довольно неплохо.

23-летний Азизов выступает за "Кремень" с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 19 матчей в Первой лиге и отметился 4 забитыми мячами.

Заметим, что Давронбек - воспитанник харьковского футбола. Играл в юношеских составах "Металлиста" и "Зари". Портал Тransfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.