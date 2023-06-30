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Левый защитник Кремня находится на просмотре в Кривбассе
Игрок уже сыграл в спарринге против своей команды
Фото: ФК Кремінь
В тренировочном лагере "Кривбасса" находится левый защитник Давронбек Азизов, сообщает FootBoom. Права на игрока принадлежит "Кремню".
Интересно, что 28 июня он сыграл за криворожан в контрольном матче против кременчужан. По словам специалистов, выглядел он довольно неплохо.
23-летний Азизов выступает за "Кремень" с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 19 матчей в Первой лиге и отметился 4 забитыми мячами.
Заметим, что Давронбек - воспитанник харьковского футбола. Играл в юношеских составах "Металлиста" и "Зари". Портал Тransfermarkt оценивает защитника в 100 тысяч евро.
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