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У Полесья сменился спарринг-партнер

Премьер-лига
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Вместо австрийского клуба житомиряне сыграют с румынским

У Полесья сменился спарринг-партнер

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Пресс-служба "Полесья" сообщила об изменениях в расписании контрольных матчей команды.

Житомиряне вместо австрийского "Капфенберга" сыграют спарринг против румынского "Оцелула". По результатам сезона-2022/23 клуб повысился и попал в высшую лигу страны.

Контрольная игра между командами состоится сегодня, 30 июня.

Напомним, подопечные Юрия Калитвинцев проводят сборы в городе Штегерсбах в Австрии. Ранее клуб уступил в товарищеском матче румынской команде "Сепси ОСК" (0:1).

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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