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У Полесья сменился спарринг-партнер
Вместо австрийского клуба житомиряне сыграют с румынским
Фото: ФК Полісся
Пресс-служба "Полесья" сообщила об изменениях в расписании контрольных матчей команды.
Житомиряне вместо австрийского "Капфенберга" сыграют спарринг против румынского "Оцелула". По результатам сезона-2022/23 клуб повысился и попал в высшую лигу страны.
Контрольная игра между командами состоится сегодня, 30 июня.
Напомним, подопечные Юрия Калитвинцев проводят сборы в городе Штегерсбах в Австрии. Ранее клуб уступил в товарищеском матче румынской команде "Сепси ОСК" (0:1).
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