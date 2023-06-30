Как хорошо вы помните карьеру Ярмоленко в Динамо? Квиз от UA-Футбол

Несколько дней назад киевское "Динамо" сообщило, что легенда клуба Андрей Ярмоленко возвращается в столичную команду, которую покинул почти шесть лет назад.

Сегодня мы вам предлагаем освежить в памяти первое пришествие Ярмоленко в "Динамо", пройдя наш квиз.