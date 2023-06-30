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Как хорошо вы помните карьеру Ярмоленко в Динамо? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Как хорошо вы помните карьеру Ярмоленко в Динамо? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад киевское "Динамо" сообщило, что легенда клуба Андрей Ярмоленко возвращается в столичную команду, которую покинул почти шесть лет назад.

Сегодня мы вам предлагаем освежить в памяти первое пришествие Ярмоленко в "Динамо", пройдя наш квиз.

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