Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как хорошо вы помните карьеру Ярмоленко в Динамо? Квиз от UA-Футбол
Результатами делитесь в комментариях
Несколько дней назад киевское "Динамо" сообщило, что легенда клуба Андрей Ярмоленко возвращается в столичную команду, которую покинул почти шесть лет назад.
Сегодня мы вам предлагаем освежить в памяти первое пришествие Ярмоленко в "Динамо", пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не только Хлань. 7 случаев, доказывающих, что в руководстве Зари фанаты крепостного права
- Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение
- Днепр-1 начинает сборы с разгромной победы. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн