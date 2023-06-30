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Хавбек Шахтера признан лучшим молодым игроком сезона в УПЛ

Премьер-лига
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Он опередил Бражко и Волошина

Хавбек Шахтера признан лучшим молодым игроком сезона в УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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В УПЛ назвали лучшего молодого игрока сезона-2022/23. Им стал полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, сообщает пресс-служба организации. Он получил 20 баллов.

Победитель определялся на основе анкетирования клубов УПЛ. Георгия включили в 8 анкетах из 15 возможных ("горняки" за него голосовать не могли), в 5 из них - под №1.

В топ-5 рейтинга лучших молодых футболистов УПЛ также попали Владимир Бражко ("Заря", 14 баллов), Назар Волошин ("Динамо", 8 баллов), Владислав Ванат ("Динамо", 6 баллов), Валентин Рубчинский ("Днепр-1", 5 баллов) и Марко Сапуга ("Рух, 5 баллов).

В прошлой кампании Судаков принял участие в 29 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, лучшим голкипером сезона УПЛ также стал представитель "Шахтера" - Анатолий Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Георгий Судаков
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Источник:
УПЛ

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