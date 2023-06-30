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Названа сумма потенциального трансфера Трубина из Шахтера в Интер

Премьер-лига
(2 голосов)

Миланский клуб имеет серьезные планы на кипера

Названа сумма потенциального трансфера Трубина из Шахтера в Интер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин имеет хорошие шансы стать преемником Андре Онана в "Интере".

Как сообщает fcinter1908.it со ссылкой на газету Tuttosport, "нерадзурри" еще не делали трансферное предложение агенту украинца, но он является одним из пяти кандидатов на замену Онана.

В связи с тем, что контракт 21-летнего Трубина с "горняками" заканчивается следующим летом, ожидается, что сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро.

Для Анатолия приоритетом является смена клуба в летнее трансферное окно. И уже есть контакт между "Интером" и представителями игрока. Кроме того, интерес к Трубину проявляет "Челси", который рассматривает его в качестве резервного вратаря.

Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 22 миллиона евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
fcinter1908.it

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