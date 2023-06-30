Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа сумма потенциального трансфера Трубина из Шахтера в Интер
Миланский клуб имеет серьезные планы на кипера
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин имеет хорошие шансы стать преемником Андре Онана в "Интере".
Как сообщает fcinter1908.it со ссылкой на газету Tuttosport, "нерадзурри" еще не делали трансферное предложение агенту украинца, но он является одним из пяти кандидатов на замену Онана.
В связи с тем, что контракт 21-летнего Трубина с "горняками" заканчивается следующим летом, ожидается, что сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро.
Для Анатолия приоритетом является смена клуба в летнее трансферное окно. И уже есть контакт между "Интером" и представителями игрока. Кроме того, интерес к Трубину проявляет "Челси", который рассматривает его в качестве резервного вратаря.
Портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 22 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Не только Хлань. 7 случаев, доказывающих, что в руководстве Зари фанаты крепостного права
- Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО