Трубиным интересуется Манчестер Сити – СМИ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин пользуется спросом среди известных клубов. Ранее представитель агентства игрока сообщил, что в услугах вратаря заинтересованы "Интер" и два клуба АПЛ - один из которых "Челси".

Теперь стал известен второй английский клуб. По информации ТаТоТаке, это "Манчестер Сити". При чем интерес чемпионов Англии является наиболее конкретным.

Представители "горожан" давно наблюдали за игрой Анатолия в клубе и сборной. В "Манчестер Сити" ищут альтернативу 30-летнему Эдерсону и 31-летнему Ортеге. Отмечаеся, что кипер "Шахтера" хорошо вписывается в этот концепт.

В минувшем сезоне Трубин провел 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. Еще в 14 поединках он отстоял "на ноль". Его контракт с "Шахтером" действителен до лета 2024 года.

В кампании-2022/23 "Манчестер Сити" оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.