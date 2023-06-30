Ворскла вышла из отпуска и запланировала два спарринга

Полтавская " Ворскла " вышла из отпуска и уже занимается на собственной базе.

Легионеры пока что не присоединились к команде, однако вместе с отрядом талантливых и перспективных представителей юношеского состава.

Отмечается, что уже согласовано два спарринга – в Полтаве команда Виктора Скрипника сыграет спарринги с командами СК "Полтава" (2 июля) и ФК "Александрия" (7 июля). Оба матча пройдут в закрытом режиме на стадионе "Ворскла".

О других соперниках будет сообщено дополнительно.