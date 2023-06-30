В Рухе рассказали о своем плане Б по созданию "честного и независимого" УПЛ ТВ

Директор медиацентра " Руха " Богдан Тимовчак высказал позицию клуба относительно так называемого УПЛ ТВ.

"В идеальном мире мы объединились бы, предложили модель своей ОТТ-платформы и самостоятельно вышли на рынок. Но сегодня нет полноценного объединения и времени для запуска своей ОТТ-платформы.

Но мы нашли альтернативу, план Б – очень классный вариант. Этот вариант устроил всех и является рабочим и очень перспективным. Мы можем размещать свой продукт на разных ОТТ-платформах: MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ, sweet.tv. Зритель сможет смотреть там, где ему удобно, какая у него есть подписка.

Помимо прямых трансляций матчей в продукт должны входить и предматчевые студии. В прошлом сезоне Сетантой была полностью провалена работа по сопровождению матчей. Мы не видели ни одной студии, флеш интервью и аналитической программы. Продвижения чемпионата не было.

А как мы хотим быть конкурентными и интересными зрителю в таких условиях? За нас эту работу никто не сделает. Мы с клубами откровенно говорили, что сами должны взять лопаты и копать. Если мы будем относиться к этому продукту как коллеги из "Вереса" – возьмите, купите, продайте, дайте 100 000 долларов и нас ничего не интересует, можете хоть на три камеры снимать – куда мы идем?

Журналисты привязывают сюда политику. Поэтому мы сразу обсудили, что будет наблюдательный совет, чтобы там не было никакой политики. Не будет тот или иной клуб информационно выгодно выделяться на фоне других. Все участники будут равны.

Пул комментаторов выбираем вместе. Была интересная идея – перед каждым туром в прямом эфире делать жеребьевку, кто какой матч будет комментировать, чтобы не было предубеждения.

То же и в отношении экспертов. Все открыто и прозрачно. Мы готовы, чтобы в наблюдательный совет входили даже независимые журналисты. Если они заметят пристрастность, то этот комментатор или эксперт больше не будет работать на УПЛ ТВ. Политики на этом канале не будет. Будет честное, независимое УПЛ ТВ, где все клубы равны", - сказал Тимовчак.