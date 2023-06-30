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Директор Руха: Setanta – это политически ангажированный проект, который появился на украинском рынке благодаря Павелко
Рух категорически против Setanta
Фото: Footballua.tv
Генеральный директор "
"За прошлый сезон ни один клуб, вошедший в пул Setanta, не получил ни копейки. У "Руха" не было тогда позиции за Setanta или за "плюсы". Мы уже тогда стояли за УПЛ ТВ. И всех убеждали.
Мы понимали, что Setanta – это политически ангажированный проект, который появился на украинском рынке благодаря президенту УАФ Андрею Павелко.
Уже тогда было понятно, что это обман, что этот проект не взлетит. Время показало, что мы были правы. В результате клубы отдали свои права бесплатно, за ноль, а Setanta с горем пополам сделала продакшен, получила свои дивиденды и ориентировочно 100 000 подписчиков. Клубы пострадали, а Setanta осталась в глубоком плюсе. Setanta зашла на рынок, забравшись в карманы клубов", - сказал Дедышин.
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