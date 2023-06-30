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Динамо планирует базироваться в Одессе, а матчи еврокубков проводить в Молдове или Румынии
Это должно облегчить логистику команды
Фото: fcdynamo.com
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По информации Sport.ua, матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдове или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона "бело-синие" провели в Одессе.
Напомним, что в прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.
Что касается еврокубков, то приоритетом для "Динамо" является Кишинев. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.
Напомним, что Динамо в сезоне 2023/24 сыграет в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников.
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