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Динамо планирует базироваться в Одессе, а матчи еврокубков проводить в Молдове или Румынии

Премьер-лига
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(3 голосов)

Это должно облегчить логистику команды

Динамо планирует базироваться в Одессе, а матчи еврокубков проводить в Молдове или Румынии

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" в первой части сезона рассматривает вариант базироваться в Одессе, на базе "Черноморца", а домашние матчи УПЛ планирует проводить на стадионе "Черноморец".

По информации Sport.ua, матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдове или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона "бело-синие" провели в Одессе.

Напомним, что в прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.

Что касается еврокубков, то приоритетом для "Динамо" является Кишинев. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.

Напомним, что Динамо в сезоне 2023/24 сыграет в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. Киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. По пути в группу нужно будет пройти двух соперников.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
30.06.2023 в 21:09
А якщо дозволять грати з вболівальниками, це така повага до своїх фанів?
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