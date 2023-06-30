Заря отправилась на сбор в Польшу. О новом главном тренере - тишина

Луганская " Заря " вышла из отпуска и объявила о том, что, сегодня, 30 июня команда отправилась на сбор в Польшу. Уже 1-го июня команда проведет первую тренировку.

"Черно-белые" пробудут в Польше большую часть июня.

Команда запланировала как минимум пять спаррингов с польскими и словацкими командами.

04.07.2023 – Ресовия (Польша)

08.07.2023 – Сталь (Польша)

11.07.2023 – Земплин (Словакия)

17.07.2023 – Гурник (Польша)

22.07.2023 – Ружомберок (Словакия)

При этом клуб ничего не сообщает о новом тренере.

Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в "Шахтер", но об уходе специалиста "Заря" все еще не сообщила. Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.