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Заря отправилась на сбор в Польшу. О новом главном тренере - тишина

Премьер-лига
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Луганчане отправились на свой летний сбор

Заря отправилась на сбор в Польшу. О новом главном тренере - тишина

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" вышла из отпуска и объявила о том, что, сегодня, 30 июня команда отправилась на сбор в Польшу. Уже 1-го июня команда проведет первую тренировку.

"Черно-белые" пробудут в Польше большую часть июня.

Команда запланировала как минимум пять спаррингов с польскими и словацкими командами.

04.07.2023 – Ресовия (Польша)

08.07.2023 – Сталь (Польша)

11.07.2023 – Земплин (Словакия)

17.07.2023 – Гурник (Польша)

22.07.2023 – Ружомберок (Словакия)

При этом клуб ничего не сообщает о новом тренере.

Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в "Шахтер", но об уходе специалиста "Заря" все еще не сообщила. Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.

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В статье: Заря (Луганск)
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