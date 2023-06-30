Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря отправилась на сбор в Польшу. О новом главном тренере - тишина
Луганчане отправились на свой летний сбор
Фото: Аліна Єрофеєва
Луганская "
"Черно-белые" пробудут в Польше большую часть июня.
Команда запланировала как минимум пять спаррингов с польскими и словацкими командами.
04.07.2023 – Ресовия (Польша)
08.07.2023 – Сталь (Польша)
11.07.2023 – Земплин (Словакия)
17.07.2023 – Гурник (Польша)
22.07.2023 – Ружомберок (Словакия)
При этом клуб ничего не сообщает о новом тренере.
Ожидается, что наставник Патрик ван Леувен перейдет в "Шахтер", но об уходе специалиста "Заря" все еще не сообщила. Кроме того, клуб не объявил состав, который едет на сбор.
Популярное сейчас
- Трубиным интересуется Манчестер Сити – СМИ
- Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
- Роналду лично убедил его. Экс-наставник Шахтера возглавит Аль-Наср
- Шахтер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО