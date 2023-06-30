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Заря сменила технического спонсора. ВИДЕО
Теперь команду будет одевать Puma
zarya-lugansk.com
"
Ранее команда сотрудничала с Nike.
Напомним, что лучанчане
В прошлом сезоне команда заняла третье место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.
«Black-White» Puma ???????? pic.twitter.com/XvkN5IPIuU— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 30, 2023
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