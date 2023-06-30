  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря сменила технического спонсора. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря сменила технического спонсора. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь команду будет одевать Puma

Заря сменила технического спонсора. ВИДЕО

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" сменила технического спонсора. Новым партнером клуба стала компания Puma, сообщает официальный твиттер клуба. Каких-либо подробностей соглашения клуб не сообщает.

Ранее команда сотрудничала с Nike.

Напомним, что лучанчане отправились на сбор в Польшу.

В прошлом сезоне команда заняла третье место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Дячук: Будем стараться вернуть чемпионство и Кубок Украины в Киев
yellow-arrow
"Нет ни одной черной кошки в темной комнате". Представитель Вереса попытался пояснить странный переход Пасича в ЛНЗ
yellow-arrow
Заря отправилась на сбор в Польшу. О новом главном тренере - тишина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Puma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде