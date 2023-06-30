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Директор Руха: У клубов УПЛ есть устойчивая аудитория, которая способна оплачивать подписки
Об этом Игорь Дедишин заявил, опираясь на данные просмотров матчей на Setanta
Генеральный директор "
"На чем основана наша уверенность и понимание того, что мы получаем свою аудиторию? Если проанализировать просмотры матчей прошлого сезона, транслировавшихся на "Сетанте", мы получили такие показатели, что у нас более 20 матчей, имеющих 100 тысяч просмотров и выше, уже не говоря о показах.
То есть это означает, что у нас есть устойчивая аудитория, которая способна не только смотреть в открытом доступе, но и оплачивать подписки, о чем свидетельствует и другой показатель, где у нас были матчи, которые тоже просматривали более 100 тысяч болельщиков, и эти цифры также довольно красноречивы.
То есть интерес к чемпионату все равно есть, несмотря на то, что мы находимся сейчас в таком сложном положении – у нас в стране война, интерес болельщиков упал, доходы населения также снизились, но все равно интерес к матчам чемпионата Украины достаточно устойчив и достаточно высок.
Если говорить о других показателях популярности украинских клубов – это тоже цифра очень красноречивая. Если говорить об охваченности клубов в соцсетях – то есть инстаграм, фейсбук, ютуб, твиттер, телеграмм и тик-ток, то в общей сложности получается цифра почти 4,5 миллионов.
Это тот ресурс, который позволяет нам надеяться, что у нас будет постоянный прирост телезрителей, и что матчи чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги будут вызывать устойчивый интерес", – сказал Дедишин.
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