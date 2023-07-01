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На стадионе Горняк в Кривом Роге продолжается реконструкция

Премьер-лига
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Работы на стадионе продолжаются

На стадионе Горняк в Кривом Роге продолжается реконструкция

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" рассказал о том, что на данный момент на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, где команда проводит домашние матчи, продолжается реконструкция.

В настоящее время идет прокладка коммуникаций арены и частичная замена газона. На новой трибуне также продолжается работа - основные усилия направлены на обустройство помещений под зрительскими местами.

Работы с футбольным покрытием планируют завершить к старту сезона УПЛ.

Напомним, что стадион "Горняк" является временной ареной команды, в то время как стадион "Металлург" находится в процессе фактически полной реконструкции.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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