На стадионе Горняк в Кривом Роге продолжается реконструкция

" Кривбасс " рассказал о том, что на данный момент на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, где команда проводит домашние матчи, продолжается реконструкция.

В настоящее время идет прокладка коммуникаций арены и частичная замена газона. На новой трибуне также продолжается работа - основные усилия направлены на обустройство помещений под зрительскими местами.

Работы с футбольным покрытием планируют завершить к старту сезона УПЛ.

Напомним, что стадион "Горняк" является временной ареной команды, в то время как стадион "Металлург" находится в процессе фактически полной реконструкции.