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На стадионе Горняк в Кривом Роге продолжается реконструкция
Работы на стадионе продолжаются
fckryvbas.com
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В настоящее время идет прокладка коммуникаций арены и частичная замена газона. На новой трибуне также продолжается работа - основные усилия направлены на обустройство помещений под зрительскими местами.
Работы с футбольным покрытием планируют завершить к старту сезона УПЛ.
Напомним, что стадион "Горняк" является временной ареной команды, в то время как стадион "Металлург" находится в процессе фактически полной реконструкции.
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