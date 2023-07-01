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Хорватский опорник Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая
Интересный вариант развития карьеры
nantongzhiyunfc.com
31-летний опорник "
Как сообщает пресс-служба китайского клуба, хорват подписал контракт с клубом-новичком тамошней Суперлиги "Наньтун Чжиюнь", который рассчитан до конца текущего года.
В "Ворсклу" Пуцлин перешел в феврале 2020 года из хорватского "Славена Белупо" на правах свободного агента. За полтавчан он провел 55 матчей, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.
После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Пуцлин покинул "Ворсклу", воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. Сперва хорват выступал за нидерландский "АДО Ден Хааг", а минувший сезон провел на родине в рядах "Вараждина".
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