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Хорватский опорник Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая

Премьер-лига
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Интересный вариант развития карьеры

Хорватский опорник Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая

nantongzhiyunfc.com

Новина українською

31-летний опорник "Ворсклы" Давид Пуцлин продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает пресс-служба китайского клуба, хорват подписал контракт с клубом-новичком тамошней Суперлиги "Наньтун Чжиюнь", который рассчитан до конца текущего года.

В "Ворсклу" Пуцлин перешел в феврале 2020 года из хорватского "Славена Белупо" на правах свободного агента. За полтавчан он провел 55 матчей, отличившись 3 голами и 3 результативными передачами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Пуцлин покинул "Ворсклу", воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. Сперва хорват выступал за нидерландский "АДО Ден Хааг", а минувший сезон провел на родине в рядах "Вараждина".

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В статье: Ворскла (Полтава) Давид Пуцлин
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Источник:
Наньтун Чжиюнь

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