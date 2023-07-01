Порту заинтересовался Вивчаренко, - СМИ

Левый защитник " Динамо " Константин Вивчаренко входит в сферу интересов португальского клуба "Порту", сообщает Sport.ua.

Источник отмечает, что скауты "драковнов" просматривают игрока на молодежном Евро и довольны увиденным.

Представителям португальского гранду нравится работоспособность украинского защитника и умение работать по всей бровке. В "Порту" считают, что 21-летний украинец может развивать свой талант и выйти на высокий уровень.

В "Порту" обратили внимание на Вивчаренко еще во время матчей квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

Также отмечается, что игрок недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.

Футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "Динамо", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.