  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Порту заинтересовался Вивчаренко, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Порту заинтересовался Вивчаренко, - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Португальский клуб заслал скаутов на молодежное Евро

Порту заинтересовался Вивчаренко, - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко входит в сферу интересов португальского клуба "Порту", сообщает Sport.ua.

Источник отмечает, что скауты "драковнов" просматривают игрока на молодежном Евро и довольны увиденным.

Представителям португальского гранду нравится работоспособность украинского защитника и умение работать по всей бровке. В "Порту" считают, что 21-летний украинец может развивать свой талант и выйти на высокий уровень.

В "Порту" обратили внимание на Вивчаренко еще во время матчей квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

Также отмечается, что игрок недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.

Футболист в прошлом сезоне провел 32 матча за "Динамо", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Директор Руха: Украинские клубы должны получить право выбирать президента УАФ
yellow-arrow
Хорватский опорник Ворсклы подписал контракт с клубом из Китая
yellow-arrow
На стадионе Горняк в Кривом Роге продолжается реконструкция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Порту Константин Вивчаренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде