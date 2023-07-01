Директор Руха: Украинские клубы должны получить право выбирать президента УАФ

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедишин высказал мысль о выборах главы УАФ.

– Один футбольный функционер сказал правильную вещь: руководитель УАФ и потенциально директор УПЛ должен быть равноприближенным и равноудаленным от всех клубов. То есть это должно быть лицо, которое будет авторитетом, менеджером, и для которого все равны.

– Да, это должна быть самодостаточная фигура, в первую очередь, которая общается на равных. Потому что мы, клубы, создаем футбольную ценность для украинского государства. Владельцы клубов инвестируют большие деньги в футбол, вкладывают деньги в развитие детско-юношеского футбола, академии, инфраструктуру своих клубов и так далее.

И уже плодами этой работы пользуется как раз УАФ, которая ходит и раздает медальки, красуется на фоне сборной. Кто воспитал этих игроков сборной? Конечно, клубы. У УАФ есть какая-то причастность к воспитанию этих футболистов или молодежной сборной, которая сейчас феерит на чемпионате Европы?

Ходить примазываться и рассказывать, что это огромный успех украинского футбола? Это успех в первую очередь клубов, которые туда заинвестировали деньги, предложили правильную систему работы и сгенерировали таких футболистов для национальных сборных.

Поэтому клубы должны занять свое особое место – и важное, и важное место не только в украинском виртуальном футболе, скажем так, но и в реальном.

Считаю, что вообще украинские клубы должны получить право стать коллективным членом УАФ, чтобы украинские профессиональные клубы также влияли на процесс, который происходит в украинском футболе и в УАФ в частности, чтобы они могли участвовать в выборах того же президента УАФ, а не так , как сейчас у нас происходит.

Кроме региональных ассоциаций еще многие другие непонятные структуры выбирают президента для нас, который потом пытается управлять и засунуть свою руку на территорию украинского профессионального футбола.

Это на самом деле грустно. Если и дальше будет так происходить, то у нас никакого развития и прогресса не будет.