Луческу: Я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что он остается вместе с киевским клубом, несмотря на тяжелые условия.

“Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за пять минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продлили.

Из-за очень долгих поездок я оказалась в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не убежал и никого не изменил. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер по европейскому футболу. Или даже в мировом. Мной двигает страсть к футболу и уважение к людям”, - сказал Луческу.