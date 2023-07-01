Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения
Говорит, что им двигает уважение к людям
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что он остается вместе с киевским клубом, несмотря на тяжелые условия.
“Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за пять минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продлили.
Из-за очень долгих поездок я оказалась в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не убежал и никого не изменил. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер по европейскому футболу. Или даже в мировом. Мной двигает страсть к футболу и уважение к людям”, - сказал Луческу.
Напомним, что контракт 77-летнего румынского специалиста действует до следующего июня.
Популярное сейчас
- УПЛ назвала имя лучшего игрока сезона. Впервые за девять лет это не футболист Динамо или Шахтера
- Таблица коэффициентов. Разыграны первые очки
- Директор Руха: Украинские клубы должны получить право выбирать президента УАФ
- Отец Георгия Цитаишвили: Он не хочет возвращаться в Украину. У него много предложений
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Новости по теме
- 14:33 Украинские СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
- 17:00 Украинские Суркис: Луческу был одним из инициаторов возвращения Ярмоленко, он хотел его подписать еще зимой
- 21:29 Украинские Румынский клуб, в котором Луческу начинал тренерскую карьеру, хочет провести товарищеский матч с Динамо