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Луческу: Я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорит, что им двигает уважение к людям

Луческу: Я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что он остается вместе с киевским клубом, несмотря на тяжелые условия.

“Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за пять минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продлили.

Из-за очень долгих поездок я оказалась в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не убежал и никого не изменил. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер по европейскому футболу. Или даже в мировом. Мной двигает страсть к футболу и уважение к людям”, - сказал Луческу.

Напомним, что контракт 77-летнего румынского специалиста действует до следующего июня.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Antena 3 CNN

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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
01.07.2023 в 13:11
Президент тут, прем’єр-міністр тут, голова Верховної ради тут, Луческу тут.
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Igorich (Львів)
01.07.2023 в 12:13
Краще б свалив назавжди з нашого футболу. Коли циган був на лікарняному, Шовковський його заміняв, було приємно дивитися за грою Динамо. А так, ще рік терпіти безглузде катання м'яча і вльоти ігнульцям
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