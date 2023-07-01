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Не Мудрик, но близко. Шахтер оценил Трубина в круглую сумму
40 миллионов за 21-летнего игрока
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" выставил этот ценник за голкипера Анатолия Трубина. Как сообщает FcInterNews.it, "горняки" хотят выручить за него 40 миллионов евро.
Хотя и “Интер” видит в украинце замену Андре Онана, однако не готов платить такую сумму и считает ее завышенной.
Ввиду этого "нерадзури" могут обратить внимание на других кандидатов. Речь идет о Гиорги Мамардашвили ("Валенсия"), Марко Карнезекки ("Аталанта"), Кейлоре Навасе (ПСЖ), Яне Зоммеру ("Бавария") и Эмиле Аудеро ("Сампдория").
Контракт Трубина с "Шахтером" действует до 30 июня 2024 года. Недавно в СМИ была информация о том, что голкипер пока не хочет продлевать соглашение с "горняками".
Напомним, что "Интер" ищет замену Андре Онана, который может покинуть команду уже этим летом. Английский “Манчестер Юнайтед” заинтересован в услугах игрока, однако пока, как утверждает Фабрицио Романо, официальные предложения от “манкунианцев” еще не поступали.
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