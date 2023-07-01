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Не Мудрик, но близко. Шахтер оценил Трубина в круглую сумму

Премьер-лига
(2 голосов)

40 миллионов за 21-летнего игрока

Не Мудрик, но близко. Шахтер оценил Трубина в круглую сумму

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

"Шахтер" выставил этот ценник за голкипера Анатолия Трубина. Как сообщает FcInterNews.it, "горняки" хотят выручить за него 40 миллионов евро.

Хотя и “Интер” видит в украинце замену Андре Онана, однако не готов платить такую сумму и считает ее завышенной.

Ввиду этого "нерадзури" могут обратить внимание на других кандидатов. Речь идет о Гиорги Мамардашвили ("Валенсия"), Марко Карнезекки ("Аталанта"), Кейлоре Навасе (ПСЖ), Яне Зоммеру ("Бавария") и Эмиле Аудеро ("Сампдория").

Контракт Трубина с "Шахтером" действует до 30 июня 2024 года. Недавно в СМИ была информация о том, что голкипер пока не хочет продлевать соглашение с "горняками".

Напомним, что "Интер" ищет замену Андре Онана, который может покинуть команду уже этим летом. Английский “Манчестер Юнайтед” заинтересован в услугах игрока, однако пока, как утверждает Фабрицио Романо, официальные предложения от “манкунианцев” еще не поступали.

Читайте такжеПредставитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
FcInterNews.it

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Комментарии (9)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.07.2023 в 16:56
Тому що Жора патріот, на відміну від Мудрика
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 16:58
Щось маловато загнули)))Думав, десь 80))Не, ну а чьо?)))Рідкісні...))
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.07.2023 в 16:54
Значить піде як вільний. Ахметівська золота клітка
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0
0
fanatSD (донецк)
01.07.2023 в 16:46
или продадут за 10-15 млн или следующим летом уйдёт бесплатно
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0
-1
avatar
LiveDK (Kyiv)
01.07.2023 в 16:44
За рік до завершення контракту НІХТО такі гроші за нього не заплатить! А через пів-року Трубін сам буде вирішувати свою долю і покращувати власний контракт, якщо має розум і не піде на вмовляння і різні махинації від Шахтаря!
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.07.2023 в 16:55
Та він не вартий і 25 млн. Ясно, що ніхто б не дав. Це рабовласництво Ахметова
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.07.2023 в 16:34
Саме тому його перли у збірну посіпаки Ахметова на позицію основного воротаря, коли є значно майстерніший Бущан. Бо це ж ярмарок для продажів і можна кількакратно відбити свої корупційні вкладення у забезпечення свого монопольного впливу у всьому українському футболі, якщо втюхати комусь кілька своїх "геніїв"-футболістів.
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+3
-1
Andrumas (Düsseldorf)
01.07.2023 в 16:21
Насколько же они оторваны от реальности...
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+5
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.07.2023 в 16:57
Вони якраз у своїй реальності...
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0
0

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