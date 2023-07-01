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Официально: Йовичевич покидает Шахтер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Стороны прекратили сотрудничество

Официально: Йовичевич покидает Шахтер

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Йовичевичем. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Клубная пресс-служба сообщает, что между сторонами прекратил действовать контракт. Вместе с хорватским специалистом "горняков" покидает тренерский штаб команды.

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Напомним, что хорват возглавил "Шахтер" весной прошлого года. Его назначение сопровождалось скандалом, поскольку "Днепр-1" настаивал, что у Йовичевича еще были обязательства перед клубом. Но тренер воспользовался правом прекращать контракт из-за войны.

Под руководством Йовичевича "Шахтер" стал чемпионом Украины, в Лиге Чемпионов занял третье место в группе, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала, где уступил "Фейеноорду". Кроме "Шахтера" и "Днепра" Игор работал с "Карпатами", словенским "Целье" и загребским "Динамо".

Кто возглавит "Шахтер", пока неизвестно. В СМИ главным фаворитом называют Патрика Ван Леувена, уже работавшего в структуре "Шахтера", выстраивая академию. Прошлый сезон нидерландец провел во главе "Зари", с которой взял бронзу.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.07.2023 в 16:29
Покористувався Ах одноразово і викинув у сміття. Аж ніяк не співчуваю викидню. Навіть радий, що отримав по заслузі, бо знав куди йде.
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0
-1
fanatSD (донецк)
01.07.2023 в 16:41
иди чмо на.... и не суй свой нос куда не просят.прикрой своё ..... недоношенный
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0
0
Igorich (Львів)
01.07.2023 в 16:24
Динамо вже з Циганом визначилось, Зорі не спати
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0
-1

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