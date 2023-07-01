Официально: Йовичевич покидает Шахтер

Донецкий "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Йовичевичем. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Клубная пресс-служба сообщает, что между сторонами прекратил действовать контракт. Вместе с хорватским специалистом "горняков" покидает тренерский штаб команды.

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Напомним, что хорват возглавил "Шахтер" весной прошлого года. Его назначение сопровождалось скандалом, поскольку "Днепр-1" настаивал, что у Йовичевича еще были обязательства перед клубом. Но тренер воспользовался правом прекращать контракт из-за войны.

Под руководством Йовичевича "Шахтер" стал чемпионом Украины, в Лиге Чемпионов занял третье место в группе, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала, где уступил "Фейеноорду". Кроме "Шахтера" и "Днепра" Игор работал с "Карпатами", словенским "Целье" и загребским "Динамо".