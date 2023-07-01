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Хацкевич о Луческу: Какому бы еще тренеру дали бы работать после 4-го места?

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалисту не нравится работа румынского тренера

Хацкевич о Луческу: Какому бы еще тренеру дали бы работать после 4-го места?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнениями по поводу работы Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих".

– Прогресса у "Динамо" за последние два года я не вижу. Именно по футбольным моментам, по игре.

– Вам "Динамо" при Луческу вам не нравится?

– Результат и игра.

– Сейчас уровень "Динамо" - Лига конференций?

– Почему-то всегда падает результат. Лига чемпионов – нет, вторая ЛЧ – нет, Лига Европы – из группы даже не выходим. Сейчас уже с опаской смотришь на ЛК – там тоже есть хорошие команды. А еще и чемпионат сейчас – четвертое место. Какому еще тренеру бы дали работать после четвертого места? – рассказал Хацкевич.

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В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
01.07.2023 в 17:04
Спеціаліст знайшовся. Іди дворову команду якусь тренуй, це твій рівень. З тобою Динамо взагалі забуло як у футбол грати. Луческу хочаб Чемпіонат виграв і два рази у групі ЛЧ грав.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 16:56
Любов, що поробиш)) Тому і працює)
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