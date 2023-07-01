Хацкевич о Луческу: Какому бы еще тренеру дали бы работать после 4-го места?

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнениями по поводу работы Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих".

– Прогресса у "Динамо" за последние два года я не вижу. Именно по футбольным моментам, по игре.

– Вам "Динамо" при Луческу вам не нравится?

– Результат и игра.

– Сейчас уровень "Динамо" - Лига конференций?

– Почему-то всегда падает результат. Лига чемпионов – нет, вторая ЛЧ – нет, Лига Европы – из группы даже не выходим. Сейчас уже с опаской смотришь на ЛК – там тоже есть хорошие команды. А еще и чемпионат сейчас – четвертое место. Какому еще тренеру бы дали работать после четвертого места? – рассказал Хацкевич.