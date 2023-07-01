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Черноморец сыграет товарищеский матч с новичком УПЛ

Премьер-лига
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Планы "моряков" дополняются и корректируются

Черноморец сыграет товарищеский матч с новичком УПЛ

фото - ФК Чорноморець

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" определился еще с одним контрольным матчем в период летнего межсезонья. По информации UA-Футбол, одним из спарринг-партнеров команды Романа Григорчука станет новичок УПЛ – черкасский ЛНЗ. Этот поединок намечен на 8 июля в Одессе.

Напомним, что сегодня, после недельных тренировок, одесская команда возобновляет игровую практику. "Моряки" встретятся с земляками из второлигового коллектива "Реал Фарма" в тренировочном матче, который состоится в 17:00 на клубной базе в Совиньоне. С этим же соперником в разгар июля "Черноморец" должен провести еще один поединок.

Кроме упомянутых спаррингов, на 15 июля запланирована еще одна игра. Сначала речь шла о путешествии "черно-синих" в соседнюю Молдову на матч с участником еврокубковой гонки - "Петрокубом". Однако впоследствии стало известно, что на эту же дату есть еще один соперник - "Ингулец" из Петрово. Если учесть все "за" и "против", то вариант с петровской командой выглядит более вероятным. Хотя бы потому, что игра с "Ингульцем" должна состояться в Одессе.

За время, остающееся до старта сезона-2023/24, "Черноморец" не ограничится лишь вышеупомянутыми контрольными матчами. Скорее всего, будет проведен как минимум еще один спарринг – за неделю до начала нового чемпионата.

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В статье: Контрольные матчи Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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