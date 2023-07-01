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Максимов покинул Полесье и возглавил клуб из Второй лиги

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Специалист продолжит развивать футбол на Житомирщине

Максимов покинул Полесье и возглавил клуб из Второй лиги

фото из свободных источников

Новина українською

Официальный сайт ФК "Полесье" сообщил, что Юрий Максимов покинул пост спортивного директора.

Как сообщает житомирский клуб, украинский специалист перешел в ФК "Звягель" из Второй лиги, где займет должность главного тренера.

"Клуб благодарит Юрия Вильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении ФК "Полесье".

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В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир) Звягель (Новоград-Волынский)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 18:00
Характер складний у Максимова, всюди не уживається видно...
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