Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов покинул Полесье и возглавил клуб из Второй лиги
Специалист продолжит развивать футбол на Житомирщине
фото из свободных источников
Официальный сайт ФК "Полесье" сообщил, что Юрий Максимов покинул пост спортивного директора.
Как сообщает житомирский клуб, украинский специалист перешел в ФК "Звягель" из Второй лиги, где займет должность главного тренера.
"Клуб благодарит Юрия Вильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении ФК "Полесье".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Воспитанник Карпат и Львова. Днепр-1 подписал первого летнего новичка
- Хацкевич: Беларусь уже давно не Беларусь, а какая-то губерния России
- Алиев: Мудрик – не звезда и лидер сборной. Приехал он в Челси, и что? Разве он играет?
- СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.07.2023 в 18:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн