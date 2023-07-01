  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Колесник стал техническим директором ЛНЗ - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Колесник стал техническим директором ЛНЗ - Источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Блогер сменил место работы

Андрей Колесник стал техническим директором ЛНЗ - Источник

Фото: FanDay

Новина українською

Блогер и тренер-аналитик харьковского "Металлиста" Андрей Колесник стал новым техническим директором ЛНЗ. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По информации источника, Колесник получил предложение от новичка УПЛ и решил сменить место работы.

Как отмечается, в обязанности Андрея будет входить развитие структуры клуба, повышение эффективности всех технических и оперативных процессов, построение отдела скаутинга и аналитики.

По теме
yellow-arrow
Ковалев присоединился к ЛНЗ Черкассы
yellow-arrow
Максимов покинул Полесье и возглавил клуб из Второй лиги
yellow-arrow
Верес подписал сразу трех экс-игроков Ингульца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде