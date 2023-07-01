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Андрей Колесник стал техническим директором ЛНЗ - Источник
Блогер сменил место работы
Фото: FanDay
Блогер и тренер-аналитик харьковского "Металлиста" Андрей Колесник стал новым техническим директором ЛНЗ. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.
По информации источника, Колесник получил предложение от новичка УПЛ и решил сменить место работы.
Как отмечается, в обязанности Андрея будет входить развитие структуры клуба, повышение эффективности всех технических и оперативных процессов, построение отдела скаутинга и аналитики.
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Источник:ТаТоТаке
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