Андрей Колесник стал техническим директором ЛНЗ - Источник

Блогер и тренер-аналитик харьковского "Металлиста" Андрей Колесник стал новым техническим директором ЛНЗ. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По информации источника, Колесник получил предложение от новичка УПЛ и решил сменить место работы.

Как отмечается, в обязанности Андрея будет входить развитие структуры клуба, повышение эффективности всех технических и оперативных процессов, построение отдела скаутинга и аналитики.