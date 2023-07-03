Официально: Шахтер получил нового главного тренера

Донецкий "Шахтер" объявил о назначении на должность главного тренера нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Контракт был подписан до 30 июня 2025 года.

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Ван Леувен перебрался в "Шахтер" из другого клуба из УПЛ, "Зари". Во главе луганцев специалист проработал один сезон, стал бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины и был признан лучшим тренером сезона. Перед этим специалист возглавлял "Маккаби" Тель-Авив (2016 – 2020), с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Израиля. "Шахтер" станет для 53-летнего ван Леувена третьим клубом в качестве главного тренера.

Ранее Патрик уже работал в "Шахтере" – с 2006 по 2013 год он возглавлял Академию "горняков".

Дончане на днях уволили с должности главкома Игоря Йовичевича, с которым в прошлом сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Хорватский специалист пришел к "горнякам" прошлым летом из конкурента по УПЛ, "Днепра-1". В целом, для "Шахтера" это шестой подряд иностранный тренер: с мая 2004 года, когда пост покинул Виктор Прокопенко, донецкую команду возглавляли только тренеры-легионеры.

По информации СМИ, трансфер ван Леувена из "Зари" в "Шахтер" будет не бесплатным. Инсайдеры сообщают, что "горняки" заплатят за тренера 700 тысяч евро.