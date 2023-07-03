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Официально: Шахтер получил нового главного тренера

Премьер-лига
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(4 голосов)

Еще один иностранец

Официально: Шахтер получил нового главного тренера

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" объявил о назначении на должность главного тренера нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

Контракт был подписан до 30 июня 2025 года.

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Ван Леувен перебрался в "Шахтер" из другого клуба из УПЛ, "Зари". Во главе луганцев специалист проработал один сезон, стал бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины и был признан лучшим тренером сезона. Перед этим специалист возглавлял "Маккаби" Тель-Авив (2016 – 2020), с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Израиля. "Шахтер" станет для 53-летнего ван Леувена третьим клубом в качестве главного тренера.

Ранее Патрик уже работал в "Шахтере" – с 2006 по 2013 год он возглавлял Академию "горняков".

Дончане на днях уволили с должности главкома Игоря Йовичевича, с которым в прошлом сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Хорватский специалист пришел к "горнякам" прошлым летом из конкурента по УПЛ, "Днепра-1". В целом, для "Шахтера" это шестой подряд иностранный тренер: с мая 2004 года, когда пост покинул Виктор Прокопенко, донецкую команду возглавляли только тренеры-легионеры.

По информации СМИ, трансфер ван Леувена из "Зари" в "Шахтер" будет не бесплатным. Инсайдеры сообщают, что "горняки" заплатят за тренера 700 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Комментарии (7)
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Барселиниуc (землянин)
03.07.2023 в 14:13
Голландский мужичонка и мечтать не мечтал, шо, когда-нибудь будет играть в Лиге Чемпионов. И тут на тебе, такое счастье привалило.
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0
-2
Romerik (YNWA)
03.07.2023 в 14:03
Враховуючи який вертикальний футбол грала Зоря, боюся шоб не вийшло шило на мило. Тут же зовсім інший стиль хочуть бачити і більшість матчів буде гра з автобусами. Ну от і подивимось його рівень і шо він з цим складом зробить. Удачі
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 13:20
Крадуть найкращих))Зорю жаль, гарний футбол показували при ньому...
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0
-1
avatar
Long (Одесса)
03.07.2023 в 13:33
Почему крадут ? Заре заплатят 0,7 млн отступных, как в договоре было прописано.
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+2
-1
balamyt (Boston)
03.07.2023 в 14:55
А в Днепр1 они что-то уплатили за Йовичевича ,которого как барана сманили а потом кинули...В Шахтере засели тренеро крады ,и Летучего голандца ждет судьба..предыдущего иуды..Йовичевича..Милости поосим в Ад.
0
0
balamyt (Boston)
03.07.2023 в 15:01
Нужно было вашего Грыгорчука сманить...что бы ты запел как кострат. Но Шахтеру он на х...р не упал..им иност..ранцев подавай
0
0
SeventyFour (Phoenix)
03.07.2023 в 13:58
Поматросят и бросят
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+2
-1

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