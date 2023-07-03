Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Шахтер получил нового главного тренера
Еще один иностранец
Фото: Аліна Єрофеєва
Донецкий "Шахтер" объявил о назначении на должность главного тренера нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.
Контракт был подписан до 30 июня 2025 года.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Ван Леувен перебрался в "Шахтер" из другого клуба из УПЛ, "Зари". Во главе луганцев специалист проработал один сезон, стал бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины и был признан лучшим тренером сезона. Перед этим специалист возглавлял "Маккаби" Тель-Авив (2016 – 2020), с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Израиля. "Шахтер" станет для 53-летнего ван Леувена третьим клубом в качестве главного тренера.
Ранее Патрик уже работал в "Шахтере" – с 2006 по 2013 год он возглавлял Академию "горняков".
Дончане на днях уволили с должности главкома Игоря Йовичевича, с которым в прошлом сезоне выиграли чемпионат Украины и дошли до 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Хорватский специалист пришел к "горнякам" прошлым летом из конкурента по УПЛ, "Днепра-1". В целом, для "Шахтера" это шестой подряд иностранный тренер: с мая 2004 года, когда пост покинул Виктор Прокопенко, донецкую команду возглавляли только тренеры-легионеры.
По информации СМИ, трансфер ван Леувена из "Зари" в "Шахтер" будет не бесплатным. Инсайдеры сообщают, что "горняки" заплатят за тренера 700 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Трубин: Мы доказали, что нет ничего невозможного
- Капитан сборной Франции U-21: Это настоящий позор для нас
- Охота на российскую артиллерию и сбитый вертолет. Генштаб – о потерях оккупантов за 2 июля
- На прощание с Йовичевичем. Почему хорвата не жалко
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Новости по теме
- 00:18 Украинские Шахтер представит нового главного тренера в начале июля. СМИ назвали имя
- 15:47 Украинские Зарю может возглавить тренер из Сербии. Он играл за Шахтер и тренировал Црвену Звезду
- 10:43 Украинские Начальник Зари: Если ван Леувен захочет уйти в другую команду - это должно быть цивилизованно