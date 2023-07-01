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Черноморец обыграл земляков в контрольном матче

Премьер-лига
(3 голосов)

Игровая практика "моряков" текущего лета начата

Черноморец обыграл земляков в контрольном матче

фото - ФК Чорноморець

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня одесский "Черноморец" сыграл первый тренировочный матч летнего межсезонья. На учебно-тренировочной базе "моряков" в Совиньоне подопечные Романа Григорчука встречались с местным "Реалом Фармой", выступающим во второй лиге. По договоренности тренерских штабов обоих клубов игра проводилась в формате трех таймов по 30 минут каждый. В этой встрече сильнее оказались футболисты "Черноморца", победившие 3:0.

Голы на счету потенциального новичка, Андрея Штогрина и Ореста Кузика.

Ранее сообщалось, что "Черноморец" сыграет с новичком УПЛ клубом ЛНЗ.

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В статье: Контрольные матчи Черноморец (Одесса)
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