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Черноморец обыграл земляков в контрольном матче
Игровая практика "моряков" текущего лета начата
фото - ФК Чорноморець
Сегодня одесский "Черноморец" сыграл первый тренировочный матч летнего межсезонья. На учебно-тренировочной базе "моряков" в Совиньоне подопечные Романа Григорчука встречались с местным "Реалом Фармой", выступающим во второй лиге. По договоренности тренерских штабов обоих клубов игра проводилась в формате трех таймов по 30 минут каждый. В этой встрече сильнее оказались футболисты "Черноморца", победившие 3:0.
Голы на счету потенциального новичка, Андрея Штогрина и Ореста Кузика.
Ранее сообщалось, что "Черноморец" сыграет с новичком УПЛ клубом ЛНЗ.
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