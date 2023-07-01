Боль подписал новый контракт с Динамо

ФК "Динамо" объявил, что Антон Боль подписал новый контракт с клубом.

Соглашение 20-летнего центрального защитника с киевлянами рассчитано на 3 года – до конца сезона 2025/26.

В этом сезоне УПЛ в составе первой команды "Динамо" Антон принял участие в 3-х матчах, проведя на поле 66 минут.