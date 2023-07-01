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Боль подписал новый контракт с Динамо
20-летний защитник пролонгировал свое соглашение с киевлянами
Фото: ФК Динамо
ФК "Динамо" объявил, что Антон Боль подписал новый контракт с клубом.
Соглашение 20-летнего центрального защитника с киевлянами рассчитано на 3 года – до конца сезона 2025/26.
В этом сезоне УПЛ в составе первой команды "Динамо" Антон принял участие в 3-х матчах, проведя на поле 66 минут.
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Источник:ФК "Динамо" Київ
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