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Конопля к Йовичевичу: Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести
Ефим попрощался с наставником
Фото: ФК Шахтер
Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал уход Игоря Йовичевича из стана "горняков".
"Мистер, спасибо вам за все. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня, для нашей команды, для нас. Я безгранично благодарен и ценю каждую минуту, проведенную под вашим руководством.
Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести. Многому я научился благодаря вам. Многому научатся другие футболисты. Вам всегда будет что дать: нового, необычного, амбициозного. Спасибо. Спасибо. Благодарны", - написал Конопля в своем инстаграмме.
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