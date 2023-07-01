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Конопля к Йовичевичу: Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести

Премьер-лига
(1 голосов)

Ефим попрощался с наставником

Конопля к Йовичевичу: Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал уход Игоря Йовичевича из стана "горняков".

"Мистер, спасибо вам за все. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня, для нашей команды, для нас. Я безгранично благодарен и ценю каждую минуту, проведенную под вашим руководством.

Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести. Многому я научился благодаря вам. Многому научатся другие футболисты. Вам всегда будет что дать: нового, необычного, амбициозного. Спасибо. Спасибо. Благодарны", - написал Конопля в своем инстаграмме.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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Сокира (New Castle)
02.07.2023 в 00:10
Може й так.Але, яка "гідність, і честь" по відношенню до Дніпра-1?Карма, вона така.
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