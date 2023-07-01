Конопля к Йовичевичу: Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести

Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал уход Игоря Йовичевича из стана "горняков".

"Мистер, спасибо вам за все. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня, для нашей команды, для нас. Я безгранично благодарен и ценю каждую минуту, проведенную под вашим руководством.

Вы – олицетворение достоинства, справедливости и чести. Многому я научился благодаря вам. Многому научатся другие футболисты. Вам всегда будет что дать: нового, необычного, амбициозного. Спасибо. Спасибо. Благодарны", - написал Конопля в своем инстаграмме.