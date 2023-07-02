Рух одержал победу в первом матче на сборах

Львовский "Рух" провел первый спарринг на летнем собрании. В соперниках был футбольный клуб "Подолье", недавно решивший возобновить свое участие в Первой лиге.

Все голы были забиты в первом тайме. За львовян отметился Дидык и Притула. Хмельнитчане ответили одним мячом.

Винники, стадион им. Б. Маркевича

"Рух" (Львов) - "Подолье" (Хмельницкий) 2:1

Голы: Дидык, 34, Притула, 39 – ИНП, 45

"Рух" (1 тайм): Ледвий, Холод, Роман, Дидик, Слюбик, Эдсон, Сапуга, Соломон-Отабор, Притула, Квасница, Климчук

"Рух" (2 тайм): Герета, Джеферсон (ИНП, 69), Довгый, Холод, Китела, Пастух, Рунич, Мисик (Джеферсон, 80), Карабин, Альваренга, Теслюк (Непейпиев, 69)

Предупреждения: Дидык, 38, Карабин, 88