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Рух одержал победу в первом матче на сборах
В соперниках был клуб Первой лиги
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" провел первый спарринг на летнем собрании. В соперниках был футбольный клуб "Подолье", недавно решивший возобновить свое участие в Первой лиге.
Все голы были забиты в первом тайме. За львовян отметился Дидык и Притула. Хмельнитчане ответили одним мячом.
Винники, стадион им. Б. Маркевича
"Рух" (Львов) - "Подолье" (Хмельницкий) 2:1
Голы: Дидык, 34, Притула, 39 – ИНП, 45
"Рух" (1 тайм): Ледвий, Холод, Роман, Дидик, Слюбик, Эдсон, Сапуга, Соломон-Отабор, Притула, Квасница, Климчук
"Рух" (2 тайм): Герета, Джеферсон (ИНП, 69), Довгый, Холод, Китела, Пастух, Рунич, Мисик (Джеферсон, 80), Карабин, Альваренга, Теслюк (Непейпиев, 69)
Предупреждения: Дидык, 38, Карабин, 88
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