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Рух одержал победу в первом матче на сборах

Премьер-лига
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В соперниках был клуб Первой лиги

Рух одержал победу в первом матче на сборах

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" провел первый спарринг на летнем собрании. В соперниках был футбольный клуб "Подолье", недавно решивший возобновить свое участие в Первой лиге.

Все голы были забиты в первом тайме. За львовян отметился Дидык и Притула. Хмельнитчане ответили одним мячом.

Винники, стадион им. Б. Маркевича

"Рух" (Львов) - "Подолье" (Хмельницкий) 2:1

Голы: Дидык, 34, Притула, 39 – ИНП, 45

"Рух" (1 тайм): Ледвий, Холод, Роман, Дидик, Слюбик, Эдсон, Сапуга, Соломон-Отабор, Притула, Квасница, Климчук

"Рух" (2 тайм): Герета, Джеферсон (ИНП, 69), Довгый, Холод, Китела, Пастух, Рунич, Мисик (Джеферсон, 80), Карабин, Альваренга, Теслюк (Непейпиев, 69)

Предупреждения: Дидык, 38, Карабин, 88

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Рух (Львов)
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