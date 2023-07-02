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В Карпатах появится бразилец, чем-то напоминающий Батисту – Маркевич

Премьер-лига
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Копия легендарного во Львове форварда?

В Карпатах появится бразилец, чем-то напоминающий Батисту – Маркевич

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о летних трансферах команды:

“Уже заключили контракты с теми, кого хотели и теперь на сборе в Ужгороде в контрольных матчах будем наигрывать состав. Еще немного времени для экспериментов, но следует отметить, что новичков очень много.

На днях в расположении "Карпат" должен появиться уже третий бразилец. За амплуа он – нападающий, мы заинтересованы в фактурном форварде, потому что Игорь Невеш, которого уже подписали – среднего роста.

А тот игрок, которого мы ожидаем чем-то напоминает своего земляка Батисту, в свое время много забивал за "Карпаты". Фамилию не буду называть, вот узаконим с ним деловые отношения, тогда и поговорим на эту тему более подробно”, - сказал Маркевич.

Напомним, что Батиста выступал за "Карпаты" в периоды 2006-2007 гг. и 2009-2012 гг. Всего он провел 110 матчами и отличился 36 голами и семью ассистами.

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В статье: Мирон Маркевич Роша Батиста Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua

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