В Карпатах появится бразилец, чем-то напоминающий Батисту – Маркевич

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о летних трансферах команды:

“Уже заключили контракты с теми, кого хотели и теперь на сборе в Ужгороде в контрольных матчах будем наигрывать состав. Еще немного времени для экспериментов, но следует отметить, что новичков очень много.

На днях в расположении "Карпат" должен появиться уже третий бразилец. За амплуа он – нападающий, мы заинтересованы в фактурном форварде, потому что Игорь Невеш, которого уже подписали – среднего роста.

А тот игрок, которого мы ожидаем чем-то напоминает своего земляка Батисту, в свое время много забивал за "Карпаты". Фамилию не буду называть, вот узаконим с ним деловые отношения, тогда и поговорим на эту тему более подробно”, - сказал Маркевич.