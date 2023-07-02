Возвращение Шевченко в Динамо: деградация команды, новые травмы и парашютик за спину Пятову

Этого возвращения просто не должно было случиться.

Демьяненко, Рац или Яремчук - эти не адаптировались к изменяющемуся миру, здесь все понятно.

Сергей Ребров? Он освоил быт, но имел проблемы с игрой. В "Динамо" он возвращался ради стабильной практики, поскольку уже не мог претендовать на нее в другом месте на уровне ЛЧ.

Шевченко же был обладателем Золотого мяча; культовой фигурой для поколения начала нулевых. Кто из вас, кому чуть за 30, не смотрел матчи "Милана" на СТБ? Вот именно.

175 голов за "Россонери", победный пенальти в финале ЛЧ, единственный Золотой мяч времен независимости – Шева очень долго был недостижимой величиной и казалось, что так будет всегда. УПЛ? Это даже не смешно, другой уровень.

А тогда Игорь Суркис внезапно объявил о новости:

"Я очень благодарен Роману Абрамовичу. У него была возможность в последний момент продать Андрея в другой клуб, но он пошел нам навстречу и вернул его в "Динамо", понимая и ценя традиции нашего клуба".

И нет, это не был пролог к красивой истории. На дворе стояло лето 2009 года.

***

На голове форварда еще оставалась миланская мелировка, но в ногах не было миланского темпа.

Есть легенда, что карьеру Андрея уничтожило решение не оперировать колено перед ЧМ-2006, дабы помочь сборной; Шева любит о ней напоминать:

"На соревнованиях такого уровня нужно быть готовым не на 100, а на 200 процентов. Я же в первых трех матчах вообще не мог бить левой, а в заключительной встрече снова повредил злосчастное левое колено".

Тем временем посторонние куда чаще кивают в сторону "Челси" - ну как идти туда, где тебя не хочет тренер?

"Вы хотите знать правду о Шевченко? Так вот мы хотели купить Самюэля Это'О. Он единственный, кто сумел бы сыграться на поле с Дидье Дрогба, и ради кого бы я изменил схему. Он даже был готов играть на фланге в нашей обычной 4-3-3. Но "Барселона" ответила, что не продаст Это'О ни за какие деньги. Только тогда мы пришли к Шевченко", - выпалил однажды Жозе Моуриньо.

Он наигрывал неудобные 4-3-3; смеялся над Шевой перед журналистами, имитируя удар клюшкой для гольфа; позволял себе реплики, типа, "его будущее решает жена".

Добавьте сюда Дрогба, который так уперся на своем, что местами атаковал не только ворота, но и конкурента.

Ну, и плюс возрастная деградация. 31 год – уже не юность. Не одно только колено сдавало. Так, в апреле 2007-го на тренировке Шева порвал паховые кольца – операция и два месяца восстановления. Когда же набрал форму осенью, то почти сразу выбыл снова:

"Боли были в икроножной мышце. Где-то в спине был зажат нерв, связанный с икрой. Сигнал в правую ногу просто не поступал. Поэтому три месяца я не мог нормально не то, что бегать, а даже ходить. Это сильно повлияло на мою скорость".

Вы не знали, как "Динамо" вернуло обладателя Золотого мяча? Это и есть ответ.



Шева навсегда в списках худших трансферов в истории АПЛ. Скрин: espn.co.uk Шева навсегда в списках худших трансферов в истории АПЛ. Скрин: espn.co.uk

***

Плюс учтите, что "Динамо" было не то, что сейчас.

В сезоне-2008/09 киевляне выиграли чемпионат и добрались до полуфинала Кубка УЕФА, где их выбил "Шахтер".

Вероятно, они могли даже больше, но ушел тренер Юрий Семин; продали ключевого нападающего Исмаэля Бангура.

"Президент Игорь Суркис сказал, что меня вынуждены продать. Тогда в команду хотел вернуться Шевченко, чтобы играть в еврокубках", - жаловался гвинеец.

После Киева он не заиграл больше нигде. А что Андрей? Однозначно ему удался только дебют. Аншлаг на "Динамо"; выход на замену против донецкого "Металлурга"; эффектная атака с заработанным пенальти и, собственно, гол с 11 метров. Трибуны, казалось, вот-вот выльются на поле.

А вот уже дальше бывало по-всякому. Злосчастные 4-3-3 не давали покоя - теперь место Шевы принадлежало Артему Милевскому, так что легендарный ветеран то слонялся по флангу, то отходил в глубину.

Газзаев повторял, что Андрей не против экспериментов, но, чёрт - ну как он, прирожденный центрфорвард, мог играть вингера без скорости в 33 года?

Яркие вспышки случались, как гол "Интеру" Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов, но чаще всего создавалось впечатление, что Шева играет не самого себя, а отбирает чей-то хлеб на поле. Например, Артема Милевского, который утратив статус лидера раздевалки, начал превращение из лучшего нападающего УПЛ в того, кого Александр Хацкевич нынче призывает спасти. За два года результативность Мили упала с 19 голов до 9.

Не пошло возвращение Шевченко на пользу и "Динамо" в целом. Нулевая ничья с "Рубином" и поражение от немотивированной "Барселоны" отбросили киевлян на позорное 4-е место в ЛЧ.

В чемпионате до весны сохранялось преимущество. Андрей даже забил 100-й гол за клуб – и это было исторично. Но дальше потери очков с "Ильичевцем", "Металлургом", "Закарпатьем", "Карпатами" – и титул взял "Шахтер".

Добавьте сюда фиаско от Греции в стыковых матчах за место на мундиале – и станет совсем грустно. Слезы Шевы облетели все медиа.

***

Триумфального возвращения, мягко говоря, не получилось.

Ко всему жена и сыновья остались в Лондоне. Никто не учил легенду профессиональной этике, но даже юный Дуду все замечал:

"Шевченко в какой-то момент стал исчезать. Прилетал в пятницу, тренировался, играл в субботу и улетал. Он всю неделю оставался в Лондоне, приезжал играть и возвращался туда".

Не улучшало атмосферу и напряжение вокруг чересчур конфликтного тренера Газзаева. Ничья из БАТЭ (2:2) и поражение от "Шерифа" (0:2) – что это было? Сливали осетина?

Похоже на то, ведь уже через полгода с Юрием Семиным "Динамо" дважды разгромило "Бешикташ" и всухую победило "Манчестер Сити". Это была игра совсем другого уровня, и Шева в тех матчах был в полном порядке – забил гол, классно открывался, не выпадал.

А уже в следующем раунде с "Брагой" схлопотал удаление – первое и последнее в карьере. И за что? Копнул мяч после свистка.

Хаотичные вспышки - на большее легенду уже не хватало даже в УПЛ. Вы точно помните его гол в Классическом – парашютик над головой Пятова, сделавшего несколько лишних шагов из ворот. Легендарно!

Но проигранный титул, куча бледных матчей, новые травмы, среди которых даже перелом челюсти, и 34 года в паспорте все равно перевешивали.

***

Наверное, Шева так и закончил бы в 2011-м, но уж очень он хотел сыграть на домашнем Евро.

Не зря! Кто не помнит два гола в ворота Швеции? А вот последний клубный сезон легенды вспоминать не спешат.

"Динамо" не только отдало чемпионат без боя - оно вылетело из квалификации ЛЧ от "Рубина", а дальше не вышло из группы Лиги Европы, где были "Сток Сити", "Бешикташ" и "Маккаби".

Суркисы уже не рассчитывали на Андрея, как раньше – в лучшие бомбардиры выбился новичок Браун Идейе, которому активно помогала молодая звезда Андрей Ярмоленко. Пресса еще колебалась между ним и Коноплянкой из "Днепра", но все чаще выбирала киевлянина; "парня со 130-го километра", как его прозвал еще Демьяненко.



Лучшие игроки УПЛ по версии Команды. Скрин: zbirna.com Лучшие игроки УПЛ по версии Команды. Скрин: zbirna.com

А что Шева? Киев – Лондон – Киев. Травма – тренировка – травма. Свой последний гол за "Динамо" он забил в Луцке 22 апреля 2012 года, воспользовавшись ляпом голкипера.

Последний выход на поле – 10 мая против "Таврии", и в той же игре Шевченко отдал голевую на Милевского. Свою последнюю голевую в карьере.

***

На прощальный матч это не тянуло, но если хотите знать, было тепло, несмотря на неудачи последних сезонов.

Фаны смотрели на мужчину средних лет, который уже не мог выйти на поле без уколов, а видели кумира 90-х; легенду, ворвавшуюся в Лигу чемпионов, чтобы победить лучшие клубы мира. Ностальгия.

Вряд ли она была у футболистов. Властный, капризный нрав Шевченко выплескивался на поле, когда у него ничего не получалось, а такое бывало частенько. Даже Фернандиньо - возможно, лучший хав в истории УПЛ - попадал под горячую руку!

Макс Калиниченко вспоминал, что и в сборной у Шевы "было соперничество с Блохиным, кто большая звезда". А что уж говорить о Газзаеве? Семине?

Регалии Шевченко делали его больше их; больше клуба и даже целого чемпионата, что имело разрушительные последствия для "Динамо". Коллектив распался, Милевский распился, и очень скоро для полуфиналиста Кубка УЕФА проблемой стало второе место в УПЛ.

Не лучше ли было вместо Киева поехать в какой-нибудь Лос-Анджелес? Пожалуй, да. Была ли логика главной в этом трансфере? Пожалуй, нет. Даже наоборот.

Они оба очень хотели в счастливое прошлое. Шевченко – туда, где он еще был молод и ловок. "Динамо" – во времена, когда побеждало "Реал" и "Барсу". Это был самообман, и когда иллюзия спала, и они как следует разглядели новых друг друга, то не осталось ничего – лишь холодок в отношениях, сохраняющийся даже сегодня, спустя десять лет.