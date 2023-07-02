Черноморец продлил контракт с одним из ключевых легионеров

"Черноморец" в воскресенье, 2 июля, объявил о продлении контракта с двумя футболистами.

Бельгийский легионер Зиги Бадибанга подписал новое соглашение с клубом сроком на один год. Он присоединился к "морякам" в сентябре прошлого года на правах свободного агента. С тех пор вингер провел 21 матч в УПЛ, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами, став одним из ключевых футболистов клуба.

Также одесситы продлили контракт с воспитанником собственной академии Андреем Штогриным. Новое соглашение подписано сроком на два года. В прошлом сезоне на счету нападающего 17 матчей (511 минут).

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего Бадибангу в 300 тысяч евро, а 24-летнего Штогрина в 100 тысяч евро.