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Черноморец продлил контракт с одним из ключевых легионеров
Также новое соглашение подписано с воспитанником клуба
Фото: СК Дніпро-1
"Черноморец" в воскресенье, 2 июля, объявил о продлении контракта с двумя футболистами.
Бельгийский легионер Зиги Бадибанга подписал новое соглашение с клубом сроком на один год. Он присоединился к "морякам" в сентябре прошлого года на правах свободного агента. С тех пор вингер провел 21 матч в УПЛ, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами, став одним из ключевых футболистов клуба.
Также одесситы продлили контракт с воспитанником собственной академии Андреем Штогриным. Новое соглашение подписано сроком на два года. В прошлом сезоне на счету нападающего 17 матчей (511 минут).
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего Бадибангу в 300 тысяч евро, а 24-летнего Штогрина в 100 тысяч евро.
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