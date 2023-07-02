Ворскла планирует базироваться на юге Польши в следующем сезоне УПЛ

В сезоне 2023/24 "Ворскла" планирует сменить свое место базирования. Об этом сообщает телеканал "Эспрессо".

В частности, полтавский клуб намерен базироваться в городе Тихи, расположенном на юге Польши. Отмечено, что ареной для проведения матчей украинской команды должен стать центральный городской стадион. Данная арена вмещает 15150 зрителей.

На этом стадионе свои матчи проводит ГКС из Первой лиги Польши. Также одно время эта арена принимала поединки Европы U-21 (в 2017 году) и Чемпионат мира U-20 - в 2019 году.