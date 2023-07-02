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Шахтер следит за полузащитником Маккаби

Премьер-лига
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Горняки уже связались с игроком

Шахтер следит за полузащитником Маккаби

Фото: maccabi-tlv.co.il

Новина українською

"Маккаби" Тель-Авив может продать одного из самых выдающихся своих игроков. "Шахтер" заинтересован полузащитником израильского клуба Парфе Гиагоном.

После успеха с Манором Соломоном, который пришел из израильской лиги, "горняки" связалась с агентом игрока и выразили готовность подписать его. Контракт полузащитника действует с клубом еще два года.

"Маккаби" без колебаний вступит в переговоры, когда поступит официальное предложение. Игрок желает присоединиться к составу "Шахтера", чтобы использовать клуб как трамплин.

В прошлом сезоне он забил четыре гола и сделал два ассиста в 37-ми матчах.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport5.co.il

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