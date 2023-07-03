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Экс-хавбек Карпат и Львова перешел в Оболонь

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Приймак нашел новый клуб

Экс-хавбек Карпат и Львова перешел в Оболонь

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Украинский полузащитник Владислав Приймак перешел в "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта не разглашается.

26-летний футболист будет выступать под 3-м номером.

Предыдущим клубом Приймака были "Карпаты", которые он покинул месяц назад. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 19 матчах в Первой лиге, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Ранее он также играл за "Прикарпатье", "Верес", ПФК "Львов" и "Волынь". Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.

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В статье: Оболонь (Киев) Владислав Приймак
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Источник:
fc.obolon.ua

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