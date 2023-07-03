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Экс-хавбек Карпат и Львова перешел в Оболонь
Владислав Приймак нашел новый клуб
Фото: ФК Карпати Львів
Украинский полузащитник Владислав Приймак перешел в "Оболонь", сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия контракта не разглашается.
26-летний футболист будет выступать под 3-м номером.
Предыдущим клубом Приймака были "Карпаты", которые он покинул месяц назад. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 19 матчах в Первой лиге, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
Ранее он также играл за "Прикарпатье", "Верес", ПФК "Львов" и "Волынь". Портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
Напомним, по итогам минувшей кампании "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги.
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