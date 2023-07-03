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Ворскла одержала волевую победу в первом летнем спарринге

Премьер-лига
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Команда Виктора Скрипника обыграла СК "Полтаву"

Ворскла одержала волевую победу в первом летнем спарринге

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" провела контрольный матч против СК "Полтавы" в рамках подготовки к новому сезону. Команды играли в Полтаве на стадионе им. А. Бутовского.

Подопечные Виктора Скрипника проиграли первый тайм со счетом 0:2, но после перерыва сумели совершить камбэк и вырвать победу. Следующий товарищеский поединок полтавчане проведут 7-го июля с "Александрией".

Товарищеский матч, 2 июля

"Ворскла" - СК "Полтава" 3:2

Голы: Бацула, 48, Тузенко, 76, Олейник, 81 — Щербак, 22, Перебора, 26.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Полтава
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