  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без Гармаша. Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Гармаша. Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионеры и сборники присоединятся уже в Австрии

Без Гармаша. Динамо отправилось на тренировочный сбор в Австрию

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Завершился первый этап подготовки основной команды "Динамо" к новому сезону. В течение недели после выхода из отпуска динамовцы работали на клубной базе в Вите-Литовской.

А 3-го июля утром с клубной базы команда отправилась на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию, где продолжит подготовку к сезону. Ожидается, что на место динамовцы прибудут вечером. Бело-синие будут жить и тренироваться в Клагенфурте.

Сбор продлится до 21-го июля. В рамках программы подготовки запланировано проведение ряда контрольных матчей. Некоторые соперники уже известны: это "Динамо" (Бухарест, Румыния), "Вольфсбергер" (Австрия), "Янг Бойз" (Швейцария) и "Арис" (Кипр), этот список еще будет пополняться.

Из Киева на сбор в Австрию отправились:

Вратари: Георгий Бущан, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;

Защитники: Кристиан Биловар, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Навин Малыш, Денис Попов, Александр Тымчик;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Булеца, Виталий Буяльский, Бенито, Самба Диалло, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Богдан Леднев, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Александр Яцык,

Нападающий: Игорь Горбач.

Динамовцы, которые были привлечены в национальной и молодежной сборных Украины, а также остальные легионеры, присоединятся к команде уже непосредственно в Австрии.

Стоит отметить отсутствие Дениса Гармаша. Ранее в СМИ писали, что "Динамо" хочет сократить зарплату полузащитнику и снизить его роль в команде.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс объявил о подписании экс-форварда Александрии
yellow-arrow
Ворскла одержала волевую победу в первом летнем спарринге
yellow-arrow
Минай и Металлист расписали ничью в спарринге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде