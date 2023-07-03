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Пятов не поехал на летний сбор с Шахтером в Нидерланды

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда уже прибыла в Роттердам

Пятов не поехал на летний сбор с Шахтером в Нидерланды

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет летние сборы в Нидерландах. Команда уже прибыла в Роттердам, где будет базироваться до 23 июля.

К предсезонной подготовке "оранжево-черных" будут привлечены 34 футболиста:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Тимур Пузанков, Денис Твардовский,

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Даниил Удод, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко,

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Дэнил Кастилло, Артур Микитишин, Алексей Кащук, Антон Глущенко, Хусрав Тоиров,

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюнник, Андрей Борячук.

На сборах в Нидерландах "горняки" планируют провести 5 контрольных матчей. Расписание спаррингов будет известно позже.

Напомним, на днях "Шахтер" покинул Игор Йовичевич. Кто возглавит донецкий клуб, пока неизвестно. В СМИ главным фаворитом называют Патрика Ван Леувена, уже работавшего в структуре "Шахтера", выстраивая академию. Прошлый сезон нидерландец провел во главе "Зари", с которой взял бронзу.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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Cassid (Kiev)
03.07.2023 в 12:38
Надеюсь сборникам дадут отдохнуть хоть чуть-чуть
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Number13 (Мариуполь)
03.07.2023 в 13:14
Особенно Трубину и Судакову, которые играют каждый 3ий день за все сборные, которые только можно!
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