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Известны все соперники Черноморца на летнем сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесская команда запланировала 7 матчей

Известны все соперники Черноморца на летнем сборе

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Стало известно, с кем сыграет "Черноморец" в рамках подготовки к старту нового сезона УПЛ. У команды Романа Григорчука запланировано 7 контрольных матчей.

1 июля одесситы уже встречались с местной командой "Реал Фарма", одержав победу со счетом 3:0.

5 июля. "Черноморец" - "Черноморец" U-19

8 июля. "Черноморец" - "ЛНЗ".

12 июля. "Черноморец" - "Нива" Винница

15 июля. "Черноморец" - "Ингулец"

19 июля. "Черноморец" - "Реал Фарма"

22 июля. "Черноморец" - "Александрия"

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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Long (Одесса)
03.07.2023 в 13:37
Сильные соперники, будет тяжко...
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