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Известны все соперники Черноморца на летнем сборе
Одесская команда запланировала 7 матчей
Фото: Александр Приходько
Стало известно, с кем сыграет "Черноморец" в рамках подготовки к старту нового сезона УПЛ. У команды Романа Григорчука запланировано 7 контрольных матчей.
1 июля одесситы уже встречались с местной командой "Реал Фарма", одержав победу со счетом 3:0.
5 июля. "Черноморец" - "Черноморец" U-19
8 июля. "Черноморец" - "ЛНЗ".
12 июля. "Черноморец" - "Нива" Винница
15 июля. "Черноморец" - "Ингулец"
19 июля. "Черноморец" - "Реал Фарма"
22 июля. "Черноморец" - "Александрия"
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