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Палкин: С ван Леувеном Шахтер будет прогрессировать еще более ощутимо

Премьер-лига
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(3 голосов)

Нидерландец уже работал в структуре "Шахтера"

Палкин: С ван Леувеном Шахтер будет прогрессировать еще более ощутимо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкой команды.

"Дорогие друзья! Патрик ван Леувен - новый главный тренер "Шахтера"!

Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около 7 лет: некоторые наши футболисты начинали в Академии еще тогда, когда ею руководил Патрик. Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов.

Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще более ощутимо, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи.

Желаю успеха Патрику и его тренерскому штабу! Добро пожаловать в семью донецкого "Шахтера"!", - написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, Патрик ван Леувен перешел в "Шахтер" из "Зари". Во главе луганцев специалист проработал один сезон, стал бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины и был признан лучшим тренером сезона.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Комментарии (1)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.07.2023 в 15:09
...тому його ми виженемо не через рік, а через пів року.
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