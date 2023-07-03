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Палкин: С ван Леувеном Шахтер будет прогрессировать еще более ощутимо
Нидерландец уже работал в структуре "Шахтера"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкой команды.
"Дорогие друзья! Патрик ван Леувен - новый главный тренер "Шахтера"!
Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около 7 лет: некоторые наши футболисты начинали в Академии еще тогда, когда ею руководил Патрик. Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов.
Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще более ощутимо, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи.
Желаю успеха Патрику и его тренерскому штабу! Добро пожаловать в семью донецкого "Шахтера"!", - написал Палкин в своем Facebook.
Напомним, Патрик ван Леувен перешел в "Шахтер" из "Зари". Во главе луганцев специалист проработал один сезон, стал бронзовым призером предыдущего чемпионата Украины и был признан лучшим тренером сезона.
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