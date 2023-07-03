Палкин: С ван Леувеном Шахтер будет прогрессировать еще более ощутимо

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на пост главного тренера донецкой команды.

"Дорогие друзья! Патрик ван Леувен - новый главный тренер "Шахтера"!

Поздравляю Патрика с возвращением в наш клуб. Он хорошо знает "Шахтер", ведь работал в Донецке около 7 лет: некоторые наши футболисты начинали в Академии еще тогда, когда ею руководил Патрик. Он прошел долгий путь от детского наставника до главного тренера команды Лиги чемпионов.

Считаю, что с ван Леувеном наши молодые игроки и команда в целом будут прогрессировать еще более ощутимо, демонстрировать яркий футбол, одерживая победы и трофеи.

Желаю успеха Патрику и его тренерскому штабу! Добро пожаловать в семью донецкого "Шахтера"!", - написал Палкин в своем Facebook.