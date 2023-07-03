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Шахтер предложил Пятову сыграть прощальный матч и стать тренером - Палкин

Премьер-лига
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(2 голосов)

В клубе прояснили ситуацию с будущим опытного голкипера

Шахтер предложил Пятову сыграть прощальный матч и стать тренером - Палкин

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с Андреем Пятовым. Накануне стало известно, что голкипер не поехал с командой на сборы в Нидерланды.

"Андрей на данный момент завершил свою карьеру как футболист нашего клуба. Он прошел очень большой, яркий путь. Шестнадцать лет, 482 игры. Очень много титулов, побед. Мы должны ему быть благодарны за то, что он сделал для клуба.

Вы знаете, что мы будем играть 6 августа благотворительный товарищеский матч с "Тоттенхэмом". Мы предложили Пятову сыграть в этот день последний прощальный матч. Я уверен на 100%, что будет полный стадион, будут украинские болельщики. Был ковид, играли при пустых трибунах, потом война. Болельщики, к сожалению, не ходят сегодня на трибуны. Поэтому это очень хорошая возможность.

Я надеюсь, что он примет это приглашение. И он сыграет эту игру и мы в очень хорошей форме попрощаемся с ним как с нашей легендой, как вратарем. Мы прощаемся с ним как с футболистом, но мы бы хотели видеть его в нашем тренерском штабе во главе с Патриком ван Леувеном. В качестве тренера вратарей.

Мы приглашаем его присоединиться к нашему клубу. Для нас это очень важно его знания, тот опыт, который он имеет, его харизма. У нас много молодых футболистов и его помощь очень важна для нас. Мы уверены, что он нам поможет. Такая ситуация у нас с Андреем", - заявил Палкин.

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В статье: Андрей Пятов Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.07.2023 в 15:55
Гарно тихенько викинули)))Про такі речі напевно завчасно повідомляти?...П'ятову дяка та успіхів тренером, якщо погодиться!
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