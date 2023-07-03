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Гармаш переведен в молодежную команду Динамо, - СМИ
Пока не определится будущее игрока в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "
С молодёжью ветеран будет заниматься, пока не будет решена его судьба в клубе.
Напомним, что хавбек не отправился вместе с первой командой на сбор в Австрию.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Динамо" предложило Гармашу новый контракт с сокращением заработной платы.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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Igorich (Львів)
03.07.2023 в 16:59
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Джим Слэйд (Харьков)
03.07.2023 в 17:24
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