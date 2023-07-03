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Гармаш переведен в молодежную команду Динамо, - СМИ

Премьер-лига
(5 голосов)

Пока не определится будущее игрока в клубе

Гармаш переведен в молодежную команду Динамо, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш некоторое время будет заниматься с командой киевлян U-19, сообщает Динамомания.

С молодёжью ветеран будет заниматься, пока не будет решена его судьба в клубе.

Напомним, что хавбек не отправился вместе с первой командой на сбор в Австрию.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Динамо" предложило Гармашу новый контракт с сокращением заработной платы.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Igorich (Львів)
03.07.2023 в 16:59
Втюхати кому небуть за мільйон - звісно не варіант. Краще тримати до кінця контракту, платити зарплату і відпустити задарма
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0
-2
Джим Слэйд (Харьков)
03.07.2023 в 17:24
Кому він за мільйон потрібен? Зоря навіть за Герреро менше заплатила, а Д-1 за Піхальонка
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0
0

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