Гармаш переведен в молодежную команду Динамо, - СМИ

Полузащитник " Динамо " Денис Гармаш некоторое время будет заниматься с командой киевлян U-19, сообщает Динамомания.

С молодёжью ветеран будет заниматься, пока не будет решена его судьба в клубе.

Напомним, что хавбек не отправился вместе с первой командой на сбор в Австрию.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Динамо" предложило Гармашу новый контракт с сокращением заработной платы.